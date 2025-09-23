Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Trâm Anh vào vai Nhàn - một tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không". Cô được khán giả đánh giá rất cao bởi nét diễn chân thật và rất chuyên nghiệp. Theo nữ diễn viên chia sẻ, trong các cảnh phim đối diễn với Thái Hòa, cô nhiều lần bị đau do va chạm. Dù đàn anh hỏi thăm nhưng cô vẫn muốn diễn thật nhất để khán giả cảm nhận được sự khốc liệt của phim.