Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Ngày 15/11, 6 tổ công tác của Phòng 6 (Cục CSGT) phối hợp cùng các đội địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.

Tổ công tác của Cục CSGT tuần tra, phát hiện vi phạm và thông báo cho các đội địa bàn tiếp nhận, xử lý.

Ghi nhận tại nút giao Trần Quang Khải – Tràng Tiền (Hà Nội), trong vài phút, tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 2 trường hợp tài xế xe máy che biển số và bàn giao cho Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xử lý.

Trong đó, tài xế L.V.B. điều khiển xe máy lắp giá chở hàng, buộc bao tải phía sau che kín biển số.

Tài xế V.B. cho biết do làm nghề giao hàng, khi chằng buộc đồ đôi lúc vô tình để bao tải hoặc dây thừng che biển số.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập biên bản xử phạt tài xế V.B. với lỗi “xe máy gắn biển số bị che lấp”. Hình phạt gồm 5 triệu đồng tiền phạt và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cũng với hành vi che biển số, tài xế N.T.A. cho biết anh đã tự giác gỡ các hình dán trên biển số nhưng do băng dính quá chắc nên chưa thể tẩy bỏ hoàn toàn.

“Tôi làm nghề xe ôm, đôi khi vội vàng dẫn đến vượt đèn đỏ hoặc đi lên vỉa hè, nên từng dán biển để tránh bị phạt. Gần đây, lực lượng chức năng ra quân xử lý nghiêm, tôi đã cố gắng bóc bỏ hết băng dính nhưng chưa sạch hoàn toàn”, N.T.A. nói.

Không chỉ với hành vi che biển số, tổ công tác của Cục CSGT còn phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xử lý các tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe.

Một nữ shipper bị phát hiện sử dụng điện thoại cho biết do khách gọi, nhắn tin giục, cô đã chủ quan cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt người này với lỗi: Người điều khiển xe máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại. Với lỗi này, nữ shipper sẽ bị phạt 900 nghìn đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đến 11h30 cùng ngày, tổ công tác của Cục CSGT phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã xử lý hơn 10 tài xế vi phạm các lỗi sử dụng điện thoại và che biển số.