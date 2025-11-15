Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Sáng 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do có thành tích đột xuất trong đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh từ Điện Biên về Ninh Bình.
Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Đức Nên - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo tóm tắt nội dung vụ án và kết quả đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình.
Theo đó, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, nơi cư trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) nhận công trình làm cốp pha cho các nhà thầu tại công trường ở Hà Nam và thuê 15-20 lao động đến từ các tỉnh Tây Bắc. Những người này đều nghiện ma túy và được cho ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ Tiến thuê tại phường Hà Nam.
Đáng chú ý, để giữ chân người lao động và bán ma túy cho họ, Tiến và Huê đã nhiều lần móc nối, tìm mua ma túy từ những đối tượng quê Điện Biên, sau đó chia thành các gói nhỏ tương ứng số tiền 100.000 đồng.
Căn cứ theo ngày công của từng lao động và nhu cầu sử dụng ma túy, các đối tượng phát (bán) cho mỗi người 1 gói vào 3 khung giờ: đầu giờ sáng, buổi trưa và tối. Mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân và công cụ sử dụng ma túy của người nghiện, Huê trực tiếp đi mua, lập sổ theo dõi rồi trừ vào tiền lương. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Tiến cho người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng đốt tiêu hủy vào 19h hằng ngày.
Sau nhiều ngày theo dõi, tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.
Khoảng 21h ngày 18/10/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hà Nam đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Tiến. Qua test nhanh phát hiện Tiến, Huê và 15 người lao động đều dương tính với ma túy.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng và tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh, xử lý những đối tượng còn lại theo quy định.
