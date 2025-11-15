Tin sáng 15/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét; Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên mang gần 30 cây vàng đi bán
GĐXH - Một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm mạnh; Một nam thanh niên ở Hà Nội vừa bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý nên đã mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho chúng.
Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên sinh năm 2007 mang 30 cây vàng của gia đình đi bán
Ngày 10/11, cháu P (SN 2007, trú tại Hà Nội) có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan công an, thông báo cháu có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh tiền trong sạch. Đối tượng yêu cầu cháu P lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho chúng. Do lo sợ, cháu P đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó cháu chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng. Đời sống & Pháp luật đưa tin.
Trước tình trạng trên, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.
Lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng từ 1/1/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.
Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí ngay tại nhà, người dân ai cũng nên biết
Theo quy định hiện hành, việc đổi thẻ Căn cước sau khi thay đổi địa danh hành chính là không bắt buộc. Thẻ Căn cước cũ của công dân vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Tuy nhiên, những người có nhu cầu cập nhật thông tin cho đồng bộ có thể thực hiện việc cấp đổi bất cứ lúc nào. Thủ tục này có thể thực hiện trực tuyến trên VNeID và được miễn lệ phí. Thẻ mới sẽ được cấp sau 7 ngày làm việc. Phụ Nữ Số đưa tin.
Đối với các công dân có thông tin Căn cước thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính (thay đổi tên quận, huyện, xã, phường), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06, Bộ Công an) hướng dẫn có thể thực hiện đổi thẻ Căn cước trực tuyến và được miễn lệ phí.
Để thực hiện, bạn cần có tài khoản VNeID mức độ 2:
4 bước đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ công" trên màn hình chính.
Bước 2: Chọn dịch vụ "Cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân".
Bước 3: Đây là bước quan trọng nhất. Tại mục lý do, chọn chính xác "Do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC)". Việc chọn đúng lý do này là điều kiện để được miễn lệ phí.
Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân, chọn địa điểm và hình thức nhận thẻ mới (nhận tại cơ quan công an hoặc gửi qua bưu điện). Nhấn "Gửi hồ sơ" để hoàn tất.
Người dân có thể dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận thông báo lịch hẹn (nếu có) ngay trên ứng dụng.
Coi chừng bị xử hình sự khi dùng AI giả giọng nói, hình ảnh người nổi tiếng
Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm và công ty giải trí của cô đưa ra thông báo trên fanpage cho biết, Công ty đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan chức năng để can thiệp vì có nhiều video sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo Mỹ Tâm để quảng bá sản phẩm... Vậy việc dùng AI giả mạo nhằm mục đích thu hút tương tác, người mua hàng thì vi phạm pháp luật như thế nào?
Trao đổi với phóng viên Pháp luật TPHCM, luật sư Trần Hoàng Hải Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích, trường hợp dùng AI chế giọng nói người nổi tiếng để bán hàng, chế hình ảnh cụt tay để thu hút người mua... chưa bàn đến chất lượng sản phẩm hay động cơ, mục đích khác thì có thể vẫn là hành vi lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự bởi đó được xem là dùng thủ đoạn gian dối trong mua bán. Tuy nhiên, để xem xét một hành vi có vi phạm về tội lừa dối khách hàng hay không thì cơ quan chức năng phải xem xét có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không mới có thể kết luận được.
Ngoài ra, các hành vi nêu trên còn vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Cụ thể, Điều 39 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có trách nhiệm cung cấp chính xác tên, địa chỉ, số điện thoại, phương thức liên hệ khác của tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc của đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam (nếu có)... cho người tiêu dùng.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trên phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C. Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác; khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.
GĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.