Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Ngày 15/11, Công an TP Hà Nội thông tin về việc vừa bắt giữ nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ với hành vi đặc biệt nguy hiểm.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khi Tổ công tác Y6/141 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh. Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm 4 xe máy nẹt pô lớn, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Khi thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, nhóm thanh niên này không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Đáng chú ý, một đối tượng ngồi sau trên xe Honda Air Blade BKS 15AE-100.02 đã có hành vi dùng chân đạp thẳng vào đầu xe công vụ của Tổ công tác 141. Hành động này khiến Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Hoàng Minh Quân mất lái, ngã xuống đường.
Hậu quả là Thiếu tá Hoàng Minh Quân bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu trong tình trạng tổn thương nội sọ, vỡ đài quay di lệch nhẹ và phù nề vùng khuỷu tay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã triển khai lực lượng truy xét, khống chế và bắt giữ nhóm đối tượng tại khu vực trước số 10 Phương Mai, sau đó đưa về Công an phường Kim Liên để làm rõ.
Danh tính 3 đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Minh Nghĩa (18 tuổi), Ngô Văn Bắc (17 tuổi) và Vũ Thế Phong (19 tuổi), cả ba cùng trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng.
Hành vi của nhóm đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông Đường bộ mà còn cấu thành tội chống người thi hành công vụ với tính chất côn đồ và gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe.
Vụ việc đang được xử lý nghiêm để răn đe các hành vi coi thường pháp luật.
