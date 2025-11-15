Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17 đến 18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 12–15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7–8, giật cấp 9–10; biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Từ ngày 18/11: Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết ngày 15/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Gió nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Ngày có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Gió nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Gió nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.