Nam sinh lớp 9 'gây sốt' với bức thư gửi từ thế giới của những robot

Tác giả của bức thư đạt Giải Nhất Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 của Việt Nam là em Trần Chí Cường, lớp 9D, Trường THCS Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Bức thư gây ấn tượng với ban giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy (hỗ trợ trẻ tự kỷ) và robot Jibo (chăm sóc người cao tuổi) trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau. Các robot dần trở thành một phần quen thuộc, và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự “thấu cảm” với cảm xúc con người.

Thông điệp của bức thư là: Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, mà nhắc nhở rằng phía sau mỗi thiết bị, mỗi màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Ban tổ chức cho biết, bức thư được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Phát biểu tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi tại Hà Nội vào sáng 8/5, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, đặc biệt xúc động khi đọc bài đạt giải Nhất quốc gia năm nay.

“Em hóa thân thành robot để viết về khát vọng được kết nối như con người thực sự. Trong bức thư ấy, có những câu khiến người lớn chúng ta phải lặng đi suy nghĩ: “Cái ôm của một người máy không thể như cái ôm của cha mẹ”. Hay lời nhắn nhủ rất nhân văn: “Phía bên kia màn hình luôn có con người thật đang chờ được thấu hiểu".

Đó không chỉ là những câu văn hay. Đó là những thông điệp rất sâu sắc về giá trị của tình thân, của sự hiện diện và của tình yêu thương giữa con người với con người trong thời đại số hôm nay.” , Thứ trưởng Phạm Đức Long chia sẻ.

Đại diện Ban tổ chức cũng đánh giá, qua mỗi mùa thi càng thấy rõ rằng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng viết. Đây còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.

Mỗi bức thư là một cuộc trò chuyện của tâm hồn. Mỗi lá thư là một nhịp cầu kết nối con người với con người. Và phía sau mỗi con chữ là những ước mơ đẹp, những suy nghĩ đẹp và niềm tin đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hơn 1,3 triệu bài dự thi UPU lần thứ 55

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Tại Việt Nam, Cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 1,3 triệu bài dự thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này phản ánh sức lan tỏa rộng rãi của cuộc thi trong hệ thống giáo dục, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của học sinh đối với các vấn đề mang tính xã hội và toàn cầu.

Trong đó, một số địa phương có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Thọ, Tuyên Quang…

Chủ đề của cuộc thi năm nay phản ánh một chuyển dịch quan trọng trong tư duy toàn cầu: từ “kết nối công nghệ” sang “kết nối con người thông qua công nghệ”. Đây cũng là vấn đề gắn trực tiếp với thế hệ học sinh hiện nay - những công dân lớn lên cùng với Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đồng thời là lực lượng định hình các chuẩn mực kết nối trong tương lai.

Trên cơ sở đó, các bài dự thi năm nay thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và phong phú trong tư duy của học sinh. Khái niệm “người bạn” được mở rộng từ các mối quan hệ quen thuộc như bạn bè, thầy cô, đến các chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, cũng như các thực thể trong thế giới số như trợ lý ảo và các nhân vật văn học, hoạt hình. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của học sinh về khái niệm “kết nối” trong môi trường số.

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức xác định cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng, 10 giải Khơi nguồn Ý tưởng, và 10 giải tập thể.

Một số mức giải thưởng được điều chỉnh tăng so với các năm trước, nhằm ghi nhận và khuyến khích tốt hơn nỗ lực của các em học sinh. Đồng thời, thực hiện định hướng mới trong công tác thi đua - khen thưởng, học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia sẽ được trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.