Hà Nội: Cháy lớn tại bãi phế liệu ở Đông Anh, cột khói bốc cao hàng chục mét

20 giờ trước

GĐXH - Bãi xe không phép được xây dựng kiên cố, ngang nhiên "mọc" trên khu đất dịch vụ rộng hàng ngàn m2 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) trong một thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn PCCC, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.