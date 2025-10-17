Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM
Một vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.
Chiều 17/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 25 đã có báo cáo về vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày tại căn nhà tạm ở tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha (TPHCM) khiến một người tử vong.
Theo đó, rạng sáng 17/10, đơn vị nhận tin báo cháy lúc 0h30 từ ông Nguyễn Văn Bình (SN 1987, người dân địa phương). Ngay sau đó, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cách trụ sở đơn vị khoảng 16 km.
Khi lực lượng đến nơi, đám cháy diện tích khoảng 20m² tại khu vực nhà dựng tạm đã được người dân cùng công an và lực lượng an ninh cơ sở xã Châu Pha dập tắt. Đội CC&CNCH triển khai một lăng B phun nước làm mát, dập tàn lửa , ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.
Vụ cháy khiến ông L.T.P (SN 1988, quê TP Cần Thơ) tử vong. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.
Theo đánh giá ban đầu, vụ cháy xảy ra vào thời điểm đêm khuya, lực lượng tại chỗ đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy xách tay và nguồn nước sinh hoạt để khống chế không cho cháy lan.
Hiện, Đội CC&CNCH Khu vực 25 phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.
