Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM

Thứ sáu, 19:45 17/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.

Chiều 17/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 25 đã có báo cáo về vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày tại căn nhà tạm ở tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha (TPHCM) khiến một người tử vong.

Theo đó, rạng sáng 17/10, đơn vị nhận tin báo cháy lúc 0h30 từ ông Nguyễn Văn Bình (SN 1987, người dân địa phương). Ngay sau đó, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cách trụ sở đơn vị khoảng 16 km.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM- Ảnh 1.

Phát hiện một người tử vong sau đám cháy nhà tạm.

Khi lực lượng đến nơi, đám cháy diện tích khoảng 20m² tại khu vực nhà dựng tạm đã được người dân cùng công an và lực lượng an ninh cơ sở xã Châu Pha dập tắt. Đội CC&CNCH triển khai một lăng B phun nước làm mát, dập tàn lửa , ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Vụ cháy khiến ông L.T.P (SN 1988, quê TP Cần Thơ) tử vong. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.

Theo đánh giá ban đầu, vụ cháy xảy ra vào thời điểm đêm khuya, lực lượng tại chỗ đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy xách tay và nguồn nước sinh hoạt để khống chế không cho cháy lan.

Hiện, Đội CC&CNCH Khu vực 25 phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Nam Thương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk hoàn thành xóa gần 9.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Đắk Lắk hoàn thành xóa gần 9.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Xã hội - 9 phút trước

Chỉ sau gần 8 tháng triển khai, Đắk Lắk đã xây dựng và sửa chữa 8.915 căn nhà cho người nghèo, người có công, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng kinh phí gần 698 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Xã hội - 58 phút trước

Ông Phan Thiên Định được HĐND TP Huế bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Xã hội - 1 giờ trước

Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Xã hội - 1 giờ trước

Hà Nội đề xuất chi hơn 260 tỷ đồng lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động để ngăn chặn xe quá tải.

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân với người nộp thuế từ 2026 là 15,5 triệu đồng/tháng.

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Không chỉ xinh đẹp, cuốn hút mà những con giáp này còn sở hữu trí thông minh, khí chất và năng lực vượt trội.

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 16/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh bạo lực học đường tại một lớp học ở trường cao đẳng nghề trên địa bàn Nghệ An.

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, Phú Thọ nhiều năm nay phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ các trang trại gà quy mô hàng nghìn con. Sau phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm nhiều vi phạm nghiêm trọng về đất đai, môi trường và khoảng cách chăn nuôi.

Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở

Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, nhiều trụ sở Y tế tại tỉnh Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Hồ sơ, tài liệu được mang ra phơi khô trên sân, bàn ghế và thiết bị y tế được lau dọn cẩn thận.

Xem nhiều

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Xã hội
Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Đời sống
Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự
Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top