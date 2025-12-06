Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến đến ngày 10/12/2025, hệ thống 1.837 camera AI và đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được đưa vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô.

Việc triển khai hệ thống giám sát giao thông bằng công nghệ AI được xác định là bước then chốt trong quá trình chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.

Hệ thống camera AI cho phép tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và tối ưu chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Khi vận hành đồng bộ, lực lượng chức năng sẽ giảm đáng kể việc phải điều tiết bằng tay, quy trình xử lý vi phạm cũng minh bạch và chính xác hơn.

Tại Hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử tổ chức ngày 5/12/2025, lãnh đạo Công an Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu hiện đại hóa toàn diện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông cho biết Trung tâm Điều khiển giao thông đã hoàn tất nâng cấp giai đoạn 2, sẵn sàng tiếp nhận hệ thống camera và đèn tín hiệu mới. Các quy trình xử lý vi phạm — từ phát hiện bằng camera, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính đến gửi thông báo và nộp phạt trực tuyến - đang được chuẩn hóa theo hướng tinh gọn, liên thông dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

Cùng với đó, các hạn chế về hạ tầng, quy trình và cơ sở pháp lý cũng được chỉ ra để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Công an thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý giao thông thông minh, phục vụ người dân tốt hơn, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều hành trên toàn hệ thống.

Hà Nội bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026

Đây là thông tin tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay, theo VOV.

Thông tin về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội nhấn mạnh: Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ như đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu, bình ổn thị trường, đảm bảo năng lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường kiểm tra và tổ chức hoạt động phục vụ Tết. Theo đó, Sở đã vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia chuẩn bị hàng hóa trong mạng lưới cung ứng của Thành phố. Đến nay, có 19 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn với hơn 10.700 điểm bán tại siêu thị, cửa hàng, các chợ và tại các tỉnh, thành.

Đối với kế hoạch chương trình kết nối cung – cầu, đảm bảo nguồn hàng bình ổn, dự kiến, Tết Dương lịch 2026, Sở Công thương Hà Nội tổ chức 3 sự kiện gồm Hội chợ đặc sản OCOP, Lễ hội mua sắm tại Đông Anh và Hội chợ tiêu dùng. Dịp Tết Nguyên đán, Sở tiếp tục tổ chức 12 sự kiện, trong đó có Hội chợ mùa Xuân 2026, hội chợ OCOP và 5 hội chợ sau Tết. Đặc biệt, với chợ Hoa Xuân, Sở đang tổng hợp đăng ký của các xã, phường để tham mưu UBND Thành phố phê duyệt danh mục tham gia trong nửa đầu tháng 12 này, đảm bảo an toàn thực phẩm, PCCC và văn minh thương mại. Ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh, thành phố Hà Nội đảm bảo điều kiện để nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, ổn định, văn minh.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tết là ưu tiên đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tăng dự trữ 10–20%. Đồng thời, theo dõi chặt diễn biến cung – cầu, giá cả; điều tiết thị trường, giữ CPI dưới 4%; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; Về vấn đề điện, hạ tầng, xăng dầu sẽ thực hiện đảm bảo ứng trực 24/7.

Hà Nội sẽ bố trí 5.000 xe đạp điện quanh Vành đai 1

Thông tin trên VTV, người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản, nạp tiền và quét mã QR để mở khóa xe. Các dịch vụ cho thuê xe đạp cơ, xe đạp điện theo giờ, theo ngày, theo tháng với mức giá đã được cơ quan chức năng Hà Nội chấp thuận. Xe đạp điện hai bánh công cộng mở ra thêm lựa chọn di chuyển tiện lợi, an toàn và thân thiện môi trường cho người dân.

Hệ thống trạm xe đạp điện công cộng được bố trí tại các vị trí trọng điểm ở khu vực trung tâm, kết nối với mạng lưới xe buýt và các tuyến đường sắt trên cao để thuận tiện cho người sử dụng. Mức giá thuê xe là 10.000 đồng cho 15 phút và 20.000 đồng cho 30 phút.

Với tải trọng 130kg, tốc độ tối đa 25km/giờ, xe đạp điện sẽ trở thành một trong những phương tiện công cộng giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và thân thiện với môi trường hơn.

Trong giai đoạn đầu, đơn vị triển khai 500 xe tại 130 vị trí trạm trong khu vực Vành đai 1, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng sang Vành đai 2 và Vành đai 3 nhằm tăng khả năng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của người dân nội đô.

Theo kế hoạch đến quý I năm 2026, Công ty dự kiến đưa vào vận hành hơn 5.000 xe điện hai bánh trong khu vực nội đô. Việc đưa xe đạp điện vào khai thác được kỳ vọng tạo ra lựa chọn di chuyển xanh, tiết kiệm, dễ tiếp cận, phù hợp với lộ trình giảm khí thải và cải thiện chất lượng giao thông đô thị của Thành phố Hà Nội.

Trục vớt được 10/26 tàu cá bị nhấn chìm, trôi dạt do mưa lũ ở Lâm Đồng

Theo VTCNew, chiều 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, tính đến thời điểm này lực lượng Biên phòng cùng Quân sự xã Liên Hương đã trục vớt được 10/26 tàu cá bị nhấn chìm, trôi dạt do mưa lũ.

Trước đó, chiều 3/12, do mưa lớn ở đầu nguồn hồ Sông Lòng Sông, để đảm bảo an toàn hồ đập nên hồ Sông Lòng Sông đã xả lũ với lưu lượng khoảng 100m/s, đến 21 giờ cùng ngày tăng lên 350m3/s.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 4/12 lưu lượng xả tăng lên 1.200m3/s, đến 5 giờ 30 nước bắt đầu tràn xuống hạ lưu, làm nhiều tàu cá đang neo đậu cửa sông Liên Hương đứt neo, trôi dạt, chìm đắm.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều 4/12 có 32 tàu cá đứt neo, trôi dạt và đã được neo lại, di chuyển đến nơi an toàn; 26 tàu cá bị nước nhấn chìm tại khu vực cửa sông Liên Hương. Bên cạnh đó, do lượng nước lớn gây ngập một phần thôn 2 Liên Hương; thôn 1, thôn 2 Phước Thể, xã Liên Hương, có nơi ngập sâu từ 1m đến 1,5m.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp lực lượng địa phương hỗ trợ các gia đình chủ tàu cá cứu kéo số tàu bị trôi tại cửa sông Liên Hương; di chuyển người, tài sản của người dân tại thôn 1, 2 Phước Thể xã Liên Hương.

Đồng thời huy động 3 tàu cá ngư dân kịp thời cứu kéo các phương tiện bị trôi ra biển Liên Hương.

Lấy miếng vải đỏ che biển số, người phụ nữ bị cảnh sát giao thông lập biên bản

Theo Báo Tuổi trẻ, ngày 5-12, đại diện Phòng Cảnh Sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết trước đó, ngày 4-12, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng PC08) đã ra quyết định xử phạt 5,9 triệu đồng đối với chủ xe và người phụ nữ chạy xe máy có hành vi dùng vật khác che lấp biển số xe.

Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, nhận thông tin một người phụ nữ chạy xe máy có hành vi dùng miếng vải đỏ che biển số, chạy ngoài đường.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh tiến hành xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Qua đó, người cầm lái là chị B.T.H.T. (32 tuổi) và chủ xe là chị L.T.B.P. (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và mời cả hai đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận hành vi chạy xe máy và dùng miếng vải che khuất số trên biển số.

Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt chị T. và P. về các lỗi sử dụng chất liệu khác che, dán lên phần chữ, số của biển số xe và chạy xe gắn biển số bị che lấp, với tổng mức phạt 5,9 triệu đồng.

Công an TPHCM bắt nhanh kẻ cướp giật 2 sợi dây chuyền

Chia sẻ từ Báo Thanh niên, ngày 5/12, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Trung Dũng (36 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là nghi phạm gây ra vụ cướp giật 2 sợi dây chuyền của người dân trên cầu Kênh Tẻ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24.11, bà H.T.T (67 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe máy biển số 59CA-009… qua cầu Kênh Tẻ, hướng đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ.

Khi xe vừa xuống dốc, bà T. bị một nam thanh niên áp sát, giật 2 sợi dây chuyền, tổng trị giá 10 triệu đồng. Bà T. hô hoán nhưng đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc làm cổ bà T. bị vết hằn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành rà soát toàn tuyến, mở rộng trích xuất camera các khu vực lân cận và khoanh vùng những đối tượng nghi vấn.

Theo cơ quan điều tra, quá trình truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn do bị hại không nhớ rõ vị trí xảy ra vụ cướp giật và hiện trường không có camera ghi nhận trực tiếp.

Qua rà soát và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Dũng. Theo hồ sơ, Dũng đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và thuộc diện theo dõi. 48 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi giật 2 sợi dây chuyền, Dũng mang bán cho người quen và dùng số tiền thu được để tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.