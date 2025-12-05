Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI
Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, song song với việc hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông những “mắt thần” này còn giúp duy trì giám sát an ninh trật tự.
Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến đến ngày 10/12/2025, hệ thống 1.837 camera AI và đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được đưa vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô.
Việc triển khai hệ thống giám sát giao thông bằng công nghệ AI được xác định là bước then chốt trong quá trình chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.
Hệ thống camera AI cho phép tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và tối ưu chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Khi vận hành đồng bộ, lực lượng chức năng sẽ giảm đáng kể việc phải điều tiết bằng tay, quy trình xử lý vi phạm cũng minh bạch và chính xác hơn.
Tại Hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử tổ chức ngày 5/12/2025, lãnh đạo Công an Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu hiện đại hóa toàn diện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông cho biết Trung tâm Điều khiển giao thông đã hoàn tất nâng cấp giai đoạn 2, sẵn sàng tiếp nhận hệ thống camera và đèn tín hiệu mới. Các quy trình xử lý vi phạm — từ phát hiện bằng camera, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính đến gửi thông báo và nộp phạt trực tuyến - đang được chuẩn hóa theo hướng tinh gọn, liên thông dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.
Cùng với đó, các hạn chế về hạ tầng, quy trình và cơ sở pháp lý cũng được chỉ ra để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Công an thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý giao thông thông minh, phục vụ người dân tốt hơn, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều hành trên toàn hệ thống.
