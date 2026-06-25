Công an thông tin vụ 'hai mẹ con bị bắt cóc' gây xôn xao ở Thái Nguyên
GĐXH - Thông tin hai mẹ con ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc, đồng thời đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm người mẹ và con nhỏ.
Ngày 25/6/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, cùng ngày, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc bắt cóc hai mẹ con ở tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Theo cơ quan công an, đây là thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Cơ quan chức năng cho biết, ngày 24/6/2026, chị T.M (SN 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, bị khuyết tật tâm thần thể nhẹ) ở nhà trông con; mẹ đẻ và chồng của chị đi làm từ 6h30 sáng. Thời điểm đó, trong nhà còn có bố đẻ của chị T.M ở tầng 1.
Khoảng 6h50, một người đàn ông mặc áo trắng đến và được chị T.M đưa vào nhà (lên tầng 2).
Sau hơn 6 tiếng ở trong nhà, đến khoảng 13h05, người đàn ông mặc áo trắng cùng chị T.M bế con ra khỏi nhà và lên một chiếc taxi màu trắng rời khỏi nơi cư trú.
Đến khoảng 18h cùng ngày, mẹ và chồng chị T.M đi làm về nhưng không thấy chị và con ở nhà. Gia đình đã tìm kiếm xung quanh và trình báo cơ quan công an.
Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành lấy lời khai của lái xe taxi, những người liên quan và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc người mẹ và trẻ em như một số trang mạng xã hội đăng tải.
Hiện cơ quan công an đã ra thông báo tìm người, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.
Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân nếu phát hiện chị T.M. và con trai ở đâu, cần thông báo ngay cho Công an phường Quyết Thắng để phối hợp xử lý.
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