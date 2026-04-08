Xác minh clip tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hung giữa đường. Sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 7/4 trên Quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung clip, vào thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế mặc áo đen đi cùng một số người khác bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào mặt. Một lúc sau, người này tiếp tục bị 1 người phụ nữ đi xe máy tới chửi bới và dùng dép ném vào người.

Người đàn ông mặc áo trắng bị một đối tượng từ ô tô bước xuống túm áo, bóp cổ, đánh tới tấp. (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi đoạn clip chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động hung hãn, coi thường pháp luật của người đàn ông trên.

Công an xã Nga Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan Công an xác định người đàn ông trong clip ngụ tại xã Hồ Vương, còn người đàn ông bị đánh ngụ tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Công an xã Nga Sơn đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Video tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp. (Nguồn mạng xã hội).