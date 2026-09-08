Theo đó, vào tối ngày 7/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Láng tiến hành lập chốt, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Vào khoảng 21h00 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ (mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ) di chuyển qua khu vực có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã lập tức ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Hà Nội: CSGT phát hiện nam thanh niên giấu gói heroin trong miệng khi dừng xe kiểm tra nồng độ cồn

Tuy nhiên, ngay khi vừa dừng xe, đối tượng đã có hành vi gian dối, nhanh tay móc từ trong miệng ra một gói ni lông chứa chất bột màu trắng rồi vứt xuống đất nhằm phi tang tang vật.

Tuy nhiên, hành vi tinh vi của nam thanh niên đã không thể qua mắt được sự quan sát sắc bén của các chiến sĩ trong tổ công tác. Ngay lập tức, đối tượng đã bị khống chế, toàn bộ tang vật tại hiện trường được thu giữ đầy đủ.

Qua quá trình đấu tranh tại chỗ, danh tính đối tượng được làm rõ là L.V.B (sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên). Bước đầu, đối tượng B. khai nhận gói ni lông vừa phi tang chứa ma túy dạng heroin, được mua về để sử dụng cá nhân.

Ngay sau khi khống chế thành công đối tượng, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng L.V.B cùng tang vật và phương tiện cho Công an phường Láng tiếp nhận, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

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