Thiếu niên lạng lách, đánh võng trên xe đạp TNGo bị CSGT mời làm việc

Theo đó, ngày 21/9/2026, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại hình ảnh một số thiếu niên điều khiển xe đạp công cộng thuê qua ứng dụng TNGo, có hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xác định người điều khiển phương tiện trong video là P.G.H (SN 2015, trú tại Hà Nội), cùng một số trường hợp liên quan và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, P.G.H nhận thức được hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông là nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - (ảnh Công an TP Hà Nội).

Do P.G.H chưa đủ 14 tuổi, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đại diện gia đình cũng được thông tin về vụ việc và cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tái diễn hành vi tương tự. Đối với các trường hợp liên quan, căn cứ độ tuổi và tính chất hành vi, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh và tuyên truyền theo quy định.

Phòng CSGT cho biết, theo quy định, người điều khiển xe đạp thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Đội CSGT đường bộ số 4 làm việc với gia đình và thiếu niên vi phạm - (ảnh Công an TP Hà Nội).

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Đối với người điều khiển ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Trường hợp thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho giao thông, mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Phòng CSGT khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em, thiếu niên; thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.