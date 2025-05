Hà Nội đã đón gần 13 triệu lượt khách, khách quốc tế tăng hơn 20%

Du khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm ước đạt 12,77 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,16 triệu lượt khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 2,23 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa ước đạt 9,61 triệu lượt khách, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51,94 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng trong tháng 5-2025, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,72 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 567,37 nghìn lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 400 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa ước đạt 2,16 triệu lượt khách, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10,54 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đánh giá chung, mặc dù ngành Du lịch còn gặp khó khăn nhưng du lịch Thủ đô vẫn giữ được sự tăng trưởng ổn định. Thị trường khách quốc tế ghi nhận tăng trưởng đều, chủ yếu là các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Du khách quốc tế đánh giá cao các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, các tour trải nghiệm làng nghề truyền thống và hoạt động về đêm. Sự tăng trưởng đồng đều từ các thị trường này góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong những tháng tới, Sở Du lịch xác định 5 mục tiêu, nhiệm vụ chính gồm: Nâng cao hiệu lực, quản lý công tác quản lý Nhà nước; xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành Du lịch Thủ đô; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh.

Trong đó, ngành Du lịch thủ đô sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị quản lý điểm đến di sản, di tích văn hóa đầu tư, nghiên cứu xây dựng các tour, sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với du lịch đêm trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống; triển khai xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai.

“Sở Du lịch tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như: Du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khoẻ; tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới tại các khu vực có tiềm năng, thế mạnh như: du lịch đêm tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch sông Hồng, du lịch ứng dụng thực tế ảo…

Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh thành phố phát triển tuyến, sản phẩm du lịch liên kết theo từng nhóm sản phẩm thế mạnh, có tính bổ trợ lẫn nhau như: Tuyến du lịch văn hóa tâm linh Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình, tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu...”, bà Đặng Hương Giang cho biết.