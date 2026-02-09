Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, Versace
GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Theo CAO, Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, chủ yếu là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công an TP.HCM cho biết, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây buôn bán mỹ phẩm giả do nhiều người cầm đầu, tổ chức hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.
Lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm, gồm: Kho hàng nằm trên đường số 8, Phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; Kho hàng nằm trên đường số 21, Phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; Kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây Hội; Nhà không số đường 53 Phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.
Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 04 đối tượng, gồm: Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990; Quê quán: Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh); Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991; Quê quán: Xã Tây Sơn, Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994; Quê quán: Gia Lai); Thái Vĩ Khương (SN 1987; Quê quán: Phường Bồng Sơn, Gia Lai).
Công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã buôn bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel; BVL; Versace; Burberry; Tomford; Dolce & Gabbana… trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.
Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm giả này không qua kiểm định chất lượng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không an toàn cho người dùng, khi sử dụng các sản phẩm giả này trong thời gian dài có nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.
Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 đối tượng và tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng.
