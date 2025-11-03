Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá nhà riêng thuê tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ thiết lập mặt bằng giá mới

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá nhà riêng cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 20 đến gần 90 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng nằm trên mặt ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) thiết kế 4 tầng, rộng 60m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 32 triệu đồng/tháng.

Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Phường Nghĩa Đô hiện nay cũng có số lượng nhà riêng rao bán sôi nổi hơn, giá nhà riêng tại đây hiện cũng đang dao động từ 14-50 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 5 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá nhà riêng cho thuê tại phường Cầu Giấy cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 12 – hơn 100 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 45m2 nằm trong ngõ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Như vậy giá nhà riêng cho thuê tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 12 cho đến hơn 100 triệu đồng/tháng/căn. Những căn nhà riêng nằm trên mặt phố lớn, có diện tích rộng thường có giá cho thuê cao hơn những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ.

Nguyên nhân khiến nhà riêng được cho thuê với giá cao

Có thể thấy giá cho thuê nhà riêng tại Hà Nội tăng cao trong thời gian qua là hệ quả của nhiều lực đẩy cùng lúc.

Trước hết, giá nhà đất tăng phi mã trong vài năm gần đây đã khiến chi phí sở hữu và duy trì bất động sản đội lên, buộc chủ nhà điều chỉnh giá thuê để bù đắp. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở."

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà riêng cho thuê khan hiếm khi nhiều hộ gia đình chuyển sang bán hoặc cải tạo để kinh doanh, trong khi nhu cầu thuê ổn định, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh và các hộ gia đình trẻ.

Chi phí vay vốn và lãi suất ngân hàng từng leo cao cũng khiến nhiều chủ sở hữu chịu áp lực tài chính dài hạn, từ đó đẩy giá cho thuê tăng theo. Thêm vào đó, xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở từ nội thất, tiện ích đến an ninh khiến chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn, phản ánh trực tiếp vào giá thuê. Tổng hòa các yếu tố này khiến thị trường cho thuê nhà riêng tại Hà Nội hình thành mặt bằng giá mới, cao hơn rõ rệt so với các giai đoạn trước.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.