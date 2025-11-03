Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Thứ hai, 10:11 03/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá nhà riêng thuê tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ thiết lập mặt bằng giá mới

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê  nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá nhà riêng cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 20 đến gần 90 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng nằm trên mặt ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) thiết kế 4 tầng, rộng 60m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 32 triệu đồng/tháng.

Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Phường Nghĩa Đô hiện nay cũng có số lượng nhà riêng rao bán sôi nổi hơn, giá nhà riêng tại đây hiện cũng đang dao động từ 14-50 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 5 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá nhà riêng cho thuê tại  phường Cầu Giấy cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 12 – hơn 100 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 45m2 nằm trong ngõ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Như vậy giá nhà riêng cho thuê tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 12 cho đến hơn 100 triệu đồng/tháng/căn. Những căn nhà riêng nằm trên mặt phố lớn, có diện tích rộng thường có giá cho thuê cao hơn những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ.

Nguyên nhân khiến nhà riêng được cho thuê với giá cao

Có thể thấy giá cho thuê nhà riêng tại Hà Nội tăng cao trong thời gian qua là hệ quả của nhiều lực đẩy cùng lúc.

Trước hết, giá nhà đất tăng phi mã trong vài năm gần đây đã khiến chi phí sở hữu và duy trì bất động sản đội lên, buộc chủ nhà điều chỉnh giá thuê để bù đắp. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở."

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà riêng cho thuê khan hiếm khi nhiều hộ gia đình chuyển sang bán hoặc cải tạo để kinh doanh, trong khi nhu cầu thuê ổn định, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh và các hộ gia đình trẻ. 

Chi phí vay vốn và lãi suất ngân hàng từng leo cao cũng khiến nhiều chủ sở hữu chịu áp lực tài chính dài hạn, từ đó đẩy giá cho thuê tăng theo. Thêm vào đó, xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở từ nội thất, tiện ích đến an ninh khiến chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn, phản ánh trực tiếp vào giá thuê. Tổng hòa các yếu tố này khiến thị trường cho thuê nhà riêng tại Hà Nội hình thành mặt bằng giá mới, cao hơn rõ rệt so với các giai đoạn trước.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô - Ảnh 1.Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô - Ảnh 2.Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô

GĐXH - Giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội, theo đó xuất hiện chung cư mini dưới 2 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 8 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 21 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác nhờ thiết kế hầm hố ăn đứt những cái tên như Honda Vision hay SH Mode.

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô điện có giá khởi điểm chỉ hơn 130 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa vốn đang cạnh tranh gay gắt.

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe 150cc giá rẻ mới đã chính thức có mặt trên thị trường, giúp người dùng có cơ hội sở hữu ‘siêu phẩm’ với đầy đủ ABS kênh đôi và TCS như Honda SH chỉ với số tiền ít ỏi hơn cả Vision.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 1/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 1/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu hầu như không biến động nhưng kết thúc tháng 10 với mức tăng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ “rẻ nhất” có kích thước lớn hơn Toyota Innova Cross nhưng nhỏ hơn Kia Carnival đã được bán tại Trung Quốc.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top