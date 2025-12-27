Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Thứ bảy, 12:40 27/12/2025 | Thời sự
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.

Cách nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Cách đơn giản nhất để tra cứu và nhận thông báo nguội là cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Đây là phần mềm được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) phát triển. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng từ cửa hàng CH Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID, đã định danh mức độ 2.

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại - Ảnh 1.

Giao diện tính năng Tra cứu phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic

Trong ứng dụng, người dùng có thể nhận thông báo phạt nguội từ mục Lịch sử vi phạm. Tại đây, thông tin về phương tiện giao thông chủ sở hữu sẽ được tự động cập nhật theo tài khoản VNeID, người dùng không cần phải nhập tay các thông tin.

Ngoài tra cứu phạt nguội, người dân còn có thể sử dụng nhiều tính năng khác trên ứng dụng VNeTraffic như: Phản ánh về vi phạm giao thông; quản lý hồ sơ phương tiện; tra cứu các thông tin về đăng kiểm, trạm thu phí, cảnh báo giao thông, trạm cứu hộ xe. Lịch đấu giá biển số xe và kết quả đấu giá cũng được tích hợp trong ứng dụng. 

Hướng dẫn các bước cài đặt trên điện thoại để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ 

Bước 1: Đăng nhập VNeTraffic

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu vi phạm”. => Nhập biển số xe cần tra cứu.

– Lưu ý: Nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345.

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại - Ảnh 2.

Bước 3: Nhấn "Kiểm tra"

Bước 4: Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo “Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại - Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu phạt nguội, VNeTraffic còn được xây dựng như một trợ lý giao thông toàn diện. Người dân có thể thực hiện nhiều tác vụ khác ngay trên ứng dụng như phản ánh vi phạm, quản lý hồ sơ phương tiện, tra cứu thông tin đăng kiểm, trạm thu phí hay tìm kiếm các trạm cứu hộ gần nhất. Đặc biệt, các thông tin về lịch đấu giá và kết quả đấu giá biển số xe cũng được tích hợp minh bạch trên nền tảng này.

5 cách tra cứu phạt nguội nhanh, chuẩn xác nhất năm 2025, tài xế cần biết xem mình có lỗi5 cách tra cứu phạt nguội nhanh, chuẩn xác nhất năm 2025, tài xế cần biết xem mình có lỗi

GĐXH - Tra cứu phạt nguội là việc chủ phương tiện kiểm tra xem xe của mình có vi phạm giao thông bị ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tra cứu sao cho chính xác và hiệu quả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Hà Nội triển khai tổng thể các giải pháp khắc phục điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Hà Nội triển khai tổng thể các giải pháp khắc phục điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1); Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô.

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”

Thời sự - 20 giờ trước

Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.

Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao

Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.

Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện

Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.

Xem nhiều

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Thời sự

GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự
CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thời sự
Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thời sự
Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top