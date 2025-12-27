Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Cách nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Cách đơn giản nhất để tra cứu và nhận thông báo nguội là cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Đây là phần mềm được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) phát triển. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng từ cửa hàng CH Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID, đã định danh mức độ 2.

Giao diện tính năng Tra cứu phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic

Trong ứng dụng, người dùng có thể nhận thông báo phạt nguội từ mục Lịch sử vi phạm. Tại đây, thông tin về phương tiện giao thông chủ sở hữu sẽ được tự động cập nhật theo tài khoản VNeID, người dùng không cần phải nhập tay các thông tin.

Ngoài tra cứu phạt nguội, người dân còn có thể sử dụng nhiều tính năng khác trên ứng dụng VNeTraffic như: Phản ánh về vi phạm giao thông; quản lý hồ sơ phương tiện; tra cứu các thông tin về đăng kiểm, trạm thu phí, cảnh báo giao thông, trạm cứu hộ xe. Lịch đấu giá biển số xe và kết quả đấu giá cũng được tích hợp trong ứng dụng.

Hướng dẫn các bước cài đặt trên điện thoại để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ

Bước 1: Đăng nhập VNeTraffic

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu vi phạm”. => Nhập biển số xe cần tra cứu.

– Lưu ý: Nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345.

Bước 3: Nhấn "Kiểm tra"

Bước 4: Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo “Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).

Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu phạt nguội, VNeTraffic còn được xây dựng như một trợ lý giao thông toàn diện. Người dân có thể thực hiện nhiều tác vụ khác ngay trên ứng dụng như phản ánh vi phạm, quản lý hồ sơ phương tiện, tra cứu thông tin đăng kiểm, trạm thu phí hay tìm kiếm các trạm cứu hộ gần nhất. Đặc biệt, các thông tin về lịch đấu giá và kết quả đấu giá biển số xe cũng được tích hợp minh bạch trên nền tảng này.