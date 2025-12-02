Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?
GĐXH - Xe ô tô điện cỡ nhỏ hơn Kia Morning có thể là đối thủ đáng gờm của xe máy Honda SH bởi giá rẻ.
Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt?
Một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang tên Nano S05 của TMT Motors đang chuẩn bị được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của thị trường xe điện đô thị giá rẻ. Xe hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình và người sử dụng trong môi trường đô thị đông đúc, cần phương tiện tiết kiệm, linh hoạt và an toàn hơn xe máy.
Nano S05 có kích thước rất khiêm tốn: dài 2.280 mm, rộng 1.290 mm và cao 1.590 mm giúp xe dễ dàng di chuyển trong các con hẻm nhỏ, khu phố đông xe hoặc bãi đỗ hạn chế diện tích. Xe có cấu trúc 2 ghế ngồi, 3 cửa, phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc hai người.
Phần đầu xe được thiết kế ngắn, kính chắn gió rộng, đèn LED định vị giúp tăng khả năng nhận diện. Bánh xe nhỏ đi kèm mâm phù hợp giúp xe xoay trở linh hoạt, ổn định trong đô thị.
Nano S05 có hai lựa chọn hệ thống pin: phiên bản pin cố định với quãng đường khoảng 120km mỗi lần sạc và phiên bản pin tháo rời với phạm vi tới 150km, có thể mang pin vào nhà để sạc.
Giải pháp pin tháo rời được xem là rất thực tế đối với người dùng ở chung cư hoặc những nơi không thể lắp trụ sạc tại chỗ đỗ xe.
Nội thất của Nano S05 được thiết kế tối giản với đồng hồ hiển thị 5 inch thể hiện tình trạng pin, vận tốc và thông tin lái xe cơ bản. Xe không có màn hình giải trí trung tâm, nhưng có cổng USB và khay để điện thoại. Khoang chứa đồ sau khiêm tốn nhưng đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ nhẹ hoặc mua sắm hàng ngày.
Giá xe ô tô Nano S05
Dù mức giá bán chính thức chưa được công bố, Nano S05 được định vị ở phân khúc "rất rẻ" trong thế giới ô tô chỉ nhỉnh hơn một mẫu xe tay ga cao cấp và thấp hơn nhiều so với chi phí mua một chiếc ô tô truyền thống. Với mức chi phí sở hữu và vận hành thấp, mẫu xe này được coi là giải pháp thay thế đáng cân nhắc cho xe máy trong đô thị.
Với kích thước nhỏ gọn, vận hành hoàn toàn bằng điện, chi phí sử dụng thấp và khả năng tiếp cận rộng, Nano S05 phù hợp trong bối cảnh nhu cầu di chuyển cá nhân tại Việt Nam ngày càng cao, đồng thời các thành phố lớn đang hướng tới giao thông xanh và hạn chế phát thải.
Mẫu xe này có thể trở thành lựa chọn mới cho người dùng muốn chuyển từ xe máy lên ô tô mà không cần bỏ ra quá nhiều tiền, phù hợp với nhịp sống đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố đông dân khác.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
