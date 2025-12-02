Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Thứ ba, 13:29 02/12/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe ô tô điện cỡ nhỏ hơn Kia Morning có thể là đối thủ đáng gờm của xe máy Honda SH bởi giá rẻ.

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 1.Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung Quốc

GĐXH - SUV hạng C điện giá từ 296 triệu đồng, tầm di chuyển 506 km và công nghệ lái thông minh, thách thức trực tiếp Mazda CX-5.

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 2.

Nano S05 nhỏ gọn, dễ di chuyển trong các tuyến phố hẹp.


Một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang tên Nano S05 của TMT Motors đang chuẩn bị được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của thị trường xe điện đô thị giá rẻ. Xe hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình và người sử dụng trong môi trường đô thị đông đúc, cần phương tiện tiết kiệm, linh hoạt và an toàn hơn xe máy.

Nano S05 có kích thước rất khiêm tốn: dài 2.280 mm, rộng 1.290 mm và cao 1.590 mm giúp xe dễ dàng di chuyển trong các con hẻm nhỏ, khu phố đông xe hoặc bãi đỗ hạn chế diện tích. Xe có cấu trúc 2 ghế ngồi, 3 cửa, phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc hai người.

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 3.

Cấu trúc 2 chỗ ngồi phù hợp nhu cầu di chuyển cá nhân đô thị


Phần đầu xe được thiết kế ngắn, kính chắn gió rộng, đèn LED định vị giúp tăng khả năng nhận diện. Bánh xe nhỏ đi kèm mâm phù hợp giúp xe xoay trở linh hoạt, ổn định trong đô thị.

Nano S05 có hai lựa chọn hệ thống pin: phiên bản pin cố định với quãng đường khoảng 120km mỗi lần sạc và phiên bản pin tháo rời với phạm vi tới 150km, có thể mang pin vào nhà để sạc.

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 4.

Nano S05 có mức giá gần với xe tay ga cao cấp, thuộc nhóm ô tô giá rẻ.


Giải pháp pin tháo rời được xem là rất thực tế đối với người dùng ở chung cư hoặc những nơi không thể lắp trụ sạc tại chỗ đỗ xe.

Nội thất của Nano S05 được thiết kế tối giản với đồng hồ hiển thị 5 inch thể hiện tình trạng pin, vận tốc và thông tin lái xe cơ bản. Xe không có màn hình giải trí trung tâm, nhưng có cổng USB và khay để điện thoại. Khoang chứa đồ sau khiêm tốn nhưng đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ nhẹ hoặc mua sắm hàng ngày.

Giá xe ô tô Nano S05

Dù mức giá bán chính thức chưa được công bố, Nano S05 được định vị ở phân khúc "rất rẻ" trong thế giới ô tô chỉ nhỉnh hơn một mẫu xe tay ga cao cấp và thấp hơn nhiều so với chi phí mua một chiếc ô tô truyền thống. Với mức chi phí sở hữu và vận hành thấp, mẫu xe này được coi là giải pháp thay thế đáng cân nhắc cho xe máy trong đô thị.

Với kích thước nhỏ gọn, vận hành hoàn toàn bằng điện, chi phí sử dụng thấp và khả năng tiếp cận rộng, Nano S05 phù hợp trong bối cảnh nhu cầu di chuyển cá nhân tại Việt Nam ngày càng cao, đồng thời các thành phố lớn đang hướng tới giao thông xanh và hạn chế phát thải.

Mẫu xe này có thể trở thành lựa chọn mới cho người dùng muốn chuyển từ xe máy lên ô tô mà không cần bỏ ra quá nhiều tiền, phù hợp với nhịp sống đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố đông dân khác.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 5.

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V


Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 6.

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Xe ô tô giá siêu rẻ sắp bán ở Việt Nam: Thách thức xe máy Honda SH - Ảnh 7.

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Bộ 3 sedan hạng B giảm giá sốc, chỉ từ 375 triệu đồng cực hút khách: Hyundai Accent, Toyota Vios còn bao nhiêu?

Bộ 3 sedan hạng B giảm giá sốc, chỉ từ 375 triệu đồng cực hút khách: Hyundai Accent, Toyota Vios còn bao nhiêu?

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

Cùng chuyên mục

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Xe ga Honda Vario 125 2026 mới với thiết kế cá tính hơn ‘những người anh em’ như Air Blade hay SH Mode sẽ được bán với mức giá cực rẻ, hứa hẹn trở thành một ‘món hời’ với khách hàng.

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ khi giá giao dịch giữ ở vùng 58 đến trên 59 triệu đồng/kg. Đến trưa nay, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ.

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm còn 16,5 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có giá cạnh tranh nhất hiện nay.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.

Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch mới và cao nhất từ trước đến nay ở vùng 59 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg.

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top