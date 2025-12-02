Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 125cc của Honda trang bị sánh ngang SH Mode

Astra Honda Motor (AHM) vừa chính thức ra mắt Honda Vario 2026 mới tại thị trường Indonesia vào ngày 1/12/2025. Mẫu xe tay ga này giờ đây sở hữu những thay đổi đáng kể về thiết kế, đồng thời cập nhật các tính năng mới, hiện đại hơn. Điều thú vị là Honda Vario 125 2026 còn được bổ sung phiên bản Street mới mang phong cách đường phố, với tay lái gợi nhớ đến những chiếc naked sport bike.

Theo thông tin được công bố, Honda Vario 125 2026 có tổng cộng 3 phiên bản gồm CBS, CBS-ISS và Street, sẽ được bán ra tại thị trường Indonesia.

Về thiết kế, Honda Vario 125 2026 có một số thay đổi rất dễ nhận thấy. Đầu tiên, đèn pha của xe trở nên sắc nét hơn, tạo thành hình chữ V đặc trưng. Đèn pha được di chuyển về giữa, với đèn cốt nằm chính giữa, đèn chạy ban ngày nổi bật hơn, và tấm che nắng cũng được tối giản hơn.

Một số thay đổi đáng kể bao gồm cánh gió với các cánh gió dọc. Thân xe trông có vẻ cơ bắp hơn với khá nhiều đường cong. Đèn phanh cũng trở nên thể thao hơn khi được thiết kế với hình dáng mới.

Bên cạnh đó, Honda vẫn duy trì nét đặc trưng của mình, với mỗi phiên bản Vario 125 đều sở hữu thiết kế thể thao, sắc nét. Mặt nạ phẳng vẫn là một đặc điểm chủ chốt, giúp chiếc xe trở nên thiết thực và tiện dụng hơn cho mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là những người sử dụng cho mục đích đi lại hàng ngày.





Honda Vario 125 hoàn toàn mới trông cá tính và thể thao hơn hẳn so với những “người anh em” như Air Blade hay SH Mode nhờ sở hữu những phối màu mới nhất phù hợp với xu hướng hiện nay. Phiên bản CBS-ISS sở hữu logo Vario 3D và bộ mâm màu đồng, mang đến vẻ ngoài thể thao hơn. Phiên bản này có 3 tùy chọn màu: Xanh Advance, Đỏ Advance Matte và Đen Advance Matte. Phiên bản CBS đem tới 3 tùy chọn màu Xanh bạc hà thể thao, Đỏ thể thao và Đen thể thao.

Trong khi đó, phiên bản Honda Vario Street cũng có 3 tùy chọn màu: Đen San hô, Đen Tím và Đen Trắng. Các màu này được kết hợp với vành xe màu khác nhau, mang đến vẻ ngoài cuốn hút và cá tính hơn.

Về tính năng, Vario 125 mới cũng đã nhận được những cập nhật đáng kể. Một số tính năng mới được bổ sung để chiều lòng người dùng, trong đó có bảng đồng hồ mới, toàn diện hơn khi hiển thị nhiều thông tin quan trọng với tốc độ, quãng đường đã đi, mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng hồ kỹ thuật số, điện áp pin, nhắc nhở thay dầu, đồng hồ đo quãng đường và đèn báo ISS.

Trên các phiên bản CBS-ISS và Street của Vario 125 2026, nhà sản xuất đều trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Honda Smartkey. Hệ thống này không chỉ hạn chế nguy cơ mất trộm xe, mà còn giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa Wavy Disc Brake System, được tối ưu với công nghệ phanh kết hợp (CBS).





Honda Vario 125 mới cũng có cốp xe dung tích 18 lít, cung cấp không gian chứa đồ rộng rãi, cho phép người dùng cất mũ bảo hiểm hoặc các vật dụng thiết yếu khác. Xe còn được trang bị các tính năng hiện đại như cổng sạc USB Type-C, rất tiện lợi để sạc các thiết bị điện tử ngay trong lúc di chuyển. Hộc đựng đồ phía trước lớn hơn, giúp việc mang theo các vật dụng thiết yếu trở nên thuận tiện hơn.

Vario 125 sử dụng động cơ 125cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ eSP với công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Honda Vario 125 hoàn toàn mới mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng phản hồi nhanh nhạy và hiệu suất nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe àny theo như công bố là 51,7 km/lít.

Xe ga 125cc Honda Vario sẽ được bán ra tại thị trường Indonesia với mức giá lần lượt tương ứng là 24.410.000 Rp, 26.065.000 Rp và 26.499.000 Rp (khoảng 38,5 triệu đồng, 41,2 triệu đồng và 4,18 triệu đồng).

Ở Việt Nam, Honda Vario có giá bán lẻ đề xuất khoảng từ 40,1 triệu đồng tùy phiên bản.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.