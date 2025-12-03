Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg
GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.
Thị trường bạc thế giới ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá giao ngay tăng dần lên mốc 58 USD/oz và đến sáng nay đã cán mức 58,7 USD/oz, tiếp tục tiến gần ngưỡng 59 USD/oz.
Diễn biến tăng mạnh của thị trường quốc tế kéo theo giá bạc trong nước lập đỉnh mới.
Tại Phú Quý, mở phiên sáng nay giá bạc tăng thêm 55.000 đồng/lượng; trong các phiên điều chỉnh sau đó, giá bán ra tiếp tục tăng liên tiếp từ 60,3 lên 60,5 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.
Hệ thống bạc Ancarat cũng ghi nhận mức tăng đáng kể khi giá bán ra đang ở vùng 59,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,268 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Sacombank–SBJ có mức điều chỉnh thấp hơn so với các thương hiệu nêu trên, khi giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc hiện đang ở vùng 2,148 – 2,199 triệu đồng/lượng.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng thấy, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 23 phút trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, đây là ‘điểm tựa’ để mẫu xe tới từ thương hiệu Hàn Quốc đối đầu các địch thủ tới từ Nhật Bản như Honda City hay Toyota Vios.
Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất rẻ nhất Việt Nam, chưa bằng nửa iPhone Air nhưng lại được khách Việt ưa chuộng vì camera xịn và pin khỏe bền bỉ.
Xe máy điện giảm sốc tới gần 7 triệu đồng, pin bền, động cơ mạnh, trang bị thông minh, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, động cơ mạnh ngang xe xăng 125cc cùng loạt công nghệ thông minh hiếm thấy trong phân khúc đang gây chú ý mạnh trên thị trường khi giảm giá sâu xuống dưới 40 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 3/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn chịu áp lực kép sau khi lập đỉnh cao lịch sử, ở mức 154-155 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng động cơ hybrid, trang bị nổi bật sánh ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc gây chú ý nhờ động cơ Hybrid, thiết kế nhỏ gọn và nhiều tiện ích hướng tới người dùng gia đình.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sâu, thấp bất ngờ, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo ngại doanh sốGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đã giảm xuống mức chạm đáy, cạnh tranh doanh số cùng Kia Morning.
Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Vario 125 2026 mới với thiết kế cá tính hơn ‘những người anh em’ như Air Blade hay SH Mode sẽ được bán với mức giá cực rẻ, hứa hẹn trở thành một ‘món hời’ với khách hàng.
Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô điện cỡ nhỏ hơn Kia Morning có thể là đối thủ đáng gờm của xe máy Honda SH bởi giá rẻ.
Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ khi giá giao dịch giữ ở vùng 58 đến trên 59 triệu đồng/kg. Đến trưa nay, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ.
Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga Honda Vario 125 2026 mới với thiết kế cá tính hơn ‘những người anh em’ như Air Blade hay SH Mode sẽ được bán với mức giá cực rẻ, hứa hẹn trở thành một ‘món hời’ với khách hàng.