Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg

Thứ tư, 10:35 03/12/2025
GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc thế giới ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá giao ngay tăng dần lên mốc 58 USD/oz và đến sáng nay đã cán mức 58,7 USD/oz, tiếp tục tiến gần ngưỡng 59 USD/oz.

Diễn biến tăng mạnh của thị trường quốc tế kéo theo giá bạc trong nước lập đỉnh mới. 

Tại Phú Quý, mở phiên sáng nay giá bạc tăng thêm 55.000 đồng/lượng; trong các phiên điều chỉnh sau đó, giá bán ra tiếp tục tăng liên tiếp từ 60,3 lên 60,5 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước vượt 60 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz.

Hệ thống bạc Ancarat cũng ghi nhận mức tăng đáng kể khi giá bán ra đang ở vùng 59,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,268 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank–SBJ có mức điều chỉnh thấp hơn so với các thương hiệu nêu trên, khi giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc hiện đang ở vùng 2,148 – 2,199 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước vượt 60 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc niêm yết của hệ thống Ancarat ngày hôm nay.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước vượt 60 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc niêm yết của hệ thống Phú Quý ngày hôm nay.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước vượt 60 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệtGiá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ khi giá giao dịch giữ ở vùng 58 đến trên 59 triệu đồng/kg. Đến trưa nay, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ.

 

Khánh Dương
