Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.

Giải quyết "điểm nghẽn" an toàn thực phẩm: Phải "hành động thực chất"

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, an toàn thực phẩm là lĩnh vực có tác động trực tiếp, thường xuyên đến đời sống người dân, liên quan đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống, do đó phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chính quyền.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu toàn hệ thống phải thay đổi căn bản cách tiếp cận, chuyển từ tư duy "quán triệt văn bản" sang "tháo gỡ vấn đề thực tiễn".

Theo đó, việc tập huấn không được dừng ở hình thức truyền đạt lý thuyết mà phải hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tế cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, đồng chí Vũ Thu Hà nêu rõ: Việc giải quyết các "điểm nghẽn" về ATTP phải được triển khai với quyết tâm cao, "đã nói là làm, làm đến cùng và đánh giá hiệu quả bằng kết quả cụ thể". Cán bộ cấp cơ sở phải thực sự nắm vững quy định, "thuộc bài", hiểu rõ quy trình, đủ năng lực kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm ngay tại địa bàn.

Một nội dung quan trọng khác được Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh là vấn đề phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm điều kiện thực thi.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ngành không chỉ giao nhiệm vụ mà còn phải đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, hướng dẫn chuyên môn để cấp xã có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

"Không thể để tình trạng giao trách nhiệm cho cơ sở nhưng lại thiếu công cụ và thông tin để thực hiện", bà Vũ Thu Hà nêu rõ, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ được đánh giá dựa trên kết quả thực chất trong xử lý các vấn đề ATTP tại địa bàn.

Tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" an toàn thực phẩm từ trọng tâm, thực tiễn

Tại Hội nghị, các sở, ngành đã tập trung làm rõ những vấn đề nổi cộm, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi.

Cụ thể, trong lĩnh vực y tế - lĩnh vực chủ trì công tác ATTP, nội dung tập huấn tập trung vào nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời hướng dẫn quy trình xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trọng tâm là kiểm soát nguồn thực phẩm từ gốc, siết chặt hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc tại các chợ dân sinh.

Toàn cảnh buổi tập huấn về giải quyết điểm nghẽn an toàn thực phẩm hôm nay.

Trong lĩnh vực công thương, các giải pháp được đưa ra nhằm tăng cường kiểm tra thị trường, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử.

Đáng chú ý, nội dung về bảo đảm ATTP trong trường học được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngành giáo dục yêu cầu siết chặt quy trình kiểm soát suất ăn học đường, tăng cường giám sát từ nhiều phía, trong đó có sự tham gia của phụ huynh học sinh.

Trong khi đó, lực lượng Công an Thành phố tập trung nhận diện và cảnh báo các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi như sử dụng hóa chất bảo quản trái phép, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội, lợi dụng kho lạnh để lưu trữ và phân phối hàng hóa vi phạm. Trên cơ sở đó, yêu cầu chính quyền cơ sở phải chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp liên ngành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, tăng cường công khai, minh bạch thông tin về ATTP cũng được đưa vào chương trình tập huấn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường sự tham gia giám sát của người dân.

Hội nghị tập huấn được tổ chức bài bản, có chiều sâu, bám sát thực tiễn, với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng liên quan, từ đó tạo điều kiện để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở, Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ATTP trong thời gian tới.

