Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Thứ hai, 19:06 22/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 22/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin, Công ty Liên Anh bị xử lý vì 5 hành vi vi phạm như sau:

Một là cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng: Từ tháng 7 - 9/2025, công ty nhập khoai tây, cải thảo, cà rốt… từ Trung Quốc qua bà Nguyễn Thị Thuận và HTX Dịch vụ Đông Cao nhưng không công khai rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ.

Hai là sơ chế thực phẩm tại nơi không đảm bảo vệ sinh: Tháng 7/2025, công ty chế biến ngay tại sân trước xưởng, không tách biệt nguồn ô nhiễm khói bụi.

Ba là sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng: Công nhân đã sơ chế và cung ứng  khoai tây mọc mầm cho khách hàng.



Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm. Ảnh: Báo Dân Việt

Bốn là không tuân thủ quy định về bảo hộ lao động: Nhân viên sơ chế không mang găng tay, khẩu trang, mũ theo yêu cầu.

Năm là bảo quản nguyên liệu và thành phẩm không đúng quy định: Ngày 17/9/2025, công ty không bố trí khu bảo quản riêng biệt theo quy định pháp luật.

Với các vi phạm trên, Công ty Liên Anh bị phạt tổng cộng 92 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin gây nhầm lẫn trong vòng 10 ngày.

Đồng thời, Sở NN&MT ban hành Quyết định số 1615/QĐ-SNNMT ngày 19/9/2025, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, Sở NN&MT còn đề nghị UBND xã Sơn Đồng, xã Mê Linh cùng các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động trồng trọt, kinh doanh rau củ quả liên quan đến HTX Đông Cao, HTX Nông nghiệp Tiền Lệ và các đơn vị cung ứng cho Công ty Liên Anh.

Trước đó, ngày 16/9, Sở NN&MT Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất tại công ty này.

Trước đó, thông tin phản ánh hành vi "phù phép" rau trôi nổi được đưa vào bếp ăn nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đăng tải trên Báo Dân Việt nhận được sự quan tâm của phụ huynh, dư luận.

Hoạt động phù phép này diễn ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Thôn Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) - đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học, siêu thị và nhà hàng ở Thủ đô.

Theo hồ sơ, Công ty Liên Anh có giấy tờ pháp lý về an toàn thực phẩm, liên kết với hàng trăm hộ nông dân, nhiều hợp tác xã lớn, có vùng trồng đạt VietGAP và sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, hình ảnh phóng viên ghi nhận cho thấy thực tế khác xa thông tin trên giấy tờ. Sau nhiều ngày mật phục tại chợ đầu mối, theo chân các xe tải, phóng viên Dân Việt đã ghi lại hình ảnh từng bao tải rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc được quăng vội lên thùng ô tô và chất đầy lên xe máy.

Rau được gom và thẳng tiến vào sân Công ty Liên Anh. Sau ít giờ, số rau ở chợ đã xuất hiện trong bếp ăn tập thể, trường học và siêu thị, với mã QR truy xuất đầy đủ.

Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất, phối hợp cùng Công an TP Hà Nội kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP nông lâm thủy sản tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại va Dịch vụ Liên Anh.

Đến ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về hoạt động sơ chế, kính doanh rau, củ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh.

Xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, liên quan vấn để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND phường, xã thực hiện nghiêm chỉ đạo chuyên đề tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học.

Đồng thời, lựa chọn đơn vị đủ năng lực, đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu và cung cấp suất ăn cho các bữa ăn bán trú thuộc phạm vi quản lý.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2025.

Bảo Loan
Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?

Bảo vệ người tiêu dùng
Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Bảo vệ người tiêu dùng
Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng
Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơ

Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơ

Bảo vệ người tiêu dùng

Top