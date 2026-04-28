Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể

Thứ ba, 13:38 28/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta không thể ăn tỏi một cách tùy tiện bởi có những thực phẩm rất kỵ với tỏi và nó có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe.

Cá trắm

Cá trắm cũng là một trong những thực phẩm kỵ với tỏi, vì vậy bạn không nên dùng tỏi kết hợp với cá trắm.

Mặc dù cá trắm là thực phẩm bổ dưỡng, rất ngon, thịt chắc song trong quá trình chế biến, bạn chỉ nên ướp cá trắm với thì là và gừng, mà không nên sử dụng tỏi. Vì cá trắm có tính bình, vị ngọt không phù hợp với tỏi, nếu cho tỏi (tính nóng) vào dễ gây chướng bụng và khó tiêu.

Cá diếc

Đây là món ăn rất hấp dẫn khi kho mặn, chiên giòn, nấu canh chua… Thực phẩm này có tác dụng thông huyết mạch, bổ thể nhược, bổ âm huyết, ích khí tiện tì, thanh nhiệt giải độc, thông mạch hạ sữa, lợi tiểu tiêu sưng, khử phong thấp, tốt cho phụ nữ mang thai.

Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể - Ảnh 1.

Tỏi kỵ với cá, đặc biệt là cá diếc.

Tuy nhiên, bạn không nên nấu cá diếc với tỏi, vì chúng kiêng kỵ lẫn nhau. Nếu ăn chung cá diếc và tỏi có thể làm tăng co giật đường tiêu hóa.

Trứng

Theo Đông y, ăn trứng cùng với tỏi có thể gây khó tiêu, chướng bụng, đầy hơi. Khi tỏi được chiên quá cháy sém cũng sẽ không tốt.

Mật ong và tỏi – "bom nổ chậm" cho hệ tiêu hóa

Mật ong và tỏi đều là những thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa mật ong và tỏi lại không được khuyến khích.

Mật ong có tính ấm, trong khi tỏi lại có tính nóng. Khi kết hợp hai loại thực phẩm này, chúng có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng như đầy bụng, ợ nóng, tiêu chảy hoặc đau dạ dày, đặc biệt là ở những người nhạy cảm.

Mật ong và tỏi đều là những thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa mật ong và tỏi lại không được khuyến khích.

Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng, nếu để mật ong và tỏi tiếp xúc với nhau quá lâu, có thể xảy ra phản ứng tạo ra một số độc tố nhẹ, không tốt cho sức khỏe. Nếu vẫn muốn sử dụng tỏi và mật ong, hãy kết hợp chúng với tỉ lệ nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Tỏi và trà – "ngòi nổ" cho kích ứng dạ dày

Trong trà đặc biệt là trà đặc chứa các chất tanin và cafein, hai chất có thể kích thích dạ dày. Khi bạn ăn tỏi cùng với trà đặc, tỏi có thể làm tăng lượng axit trong dạ dày, gây ra đau dạ dày hoặc buồn nôn.

Đối với những người có tiền sử viêm loét dạ dày, việc kết hợp trà với tỏi có thể làm cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn đã ăn tỏi, hãy uống nước lọc hoặc nước ấm thay vì uống trà ngay sau đó.

Đậu phụ và tỏi – "chướng ngại vật" cho hấp thu canxi

Đậu phụ là một nguồn cung cấp canxi quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, tỏi có thể cản trở quá trình hấp thu canxi này. 

Để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của đậu phụ, bạn có thể ăn nó cùng với hành lá, gừng hoặc tiêu.

Đối với những người có nguy cơ loãng xương hoặc thiếu canxi, việc kết hợp đậu phụ và tỏi nên được hạn chế. Để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của đậu phụ, bạn có thể ăn nó cùng với hành lá, gừng hoặc tiêu.

Rượu và tỏi – "đòn chí mạng" cho tim mạch và huyết áp

Tỏi có tác dụng giãn mạch và hạ huyết áp, trong khi rượu lại làm tăng nhịp tim và gây mất nước.

Khi kết hợp rượu và tỏi, hai tác động này có thể gây ra những rối loạn nguy hiểm cho tim mạch và huyết áp, bao gồm rối loạn nhịp tim, chóng mặt, buồn nôn.

Đặc biệt, đối với những người bị huyết áp thấp hoặc có tiền sử bệnh tim mạch, việc kết hợp này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn cần uống rượu, hãy tránh ăn quá nhiều tỏi cùng một lúc để giảm nguy cơ hạ huyết áp đột ngột.

Khi kết hợp rượu và tỏi, hai tác động này có thể gây ra những rối loạn nguy hiểm cho tim mạch và huyết áp, bao gồm rối loạn nhịp tim, chóng mặt, buồn nôn.

Tỏi kỵ tinh bột khó tiêu

Dùng tỏi chung với thực phẩm chứa nhiều tinh bột khó tiêu như gạo nếp, bánh mì trắng, mì gói có thể làm tăng áp lực tiêu hóa, đặc biệt ở người có men tiêu hóa yếu hoặc đang dùng kháng sinh đường ruột.

Tỏi tươi có vị cay và chứa lưu huỳnh hoạt động, nếu cơ thể không đủ enzyme phân giải dễ gây cảm giác khó chịu.

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

