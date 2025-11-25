Mới nhất
Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Thứ ba, 16:32 25/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Tại một khu đất xung quanh cỏ mọc um tùm trên đường Thị Cấm thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội, một nhà xưởng tạm được dựng lên làm sân pickleball, hoạt động đông người mỗi tối. Công trình lợp tôn, dựng khung sắt mỏng, điện câu kéo tạm… khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy nổ và sập đổ khi mưa, gió lớn hoặc giông bão.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, tại khu đất nằm ở ven đường Thị Cấm, phường Xuân Phương, Hà Nội (ngay đối diện UBND phường Xuân Phương), một nhà xưởng bằng tôn, bên trong có hàng loạt sân pickleball và bóng rổ, được dựng lên.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 2.

Nhà xưởng được xây dựng bằng tôn và khung sắt tạm bợ, chia làm 2 dãy.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 3.

Bên trong được chia thành nhiều sân pickleball để phục vụ người chơi hằng ngày.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 4.

Trên các khung sắt được lắp hệ thống điện chiếu sáng.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 5.

Các dây điện được luồn qua các ống chạy chằng chịt.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 6.

Nhà xưởng được xây với kết cấu tạm bợ, có thể bị gió lớn làm rung lắc, gây sập một phần hoặc toàn bộ, ảnh hưởng trực tiếp người chơi và cư dân.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 7.

Ngoài sân pickleball, nơi đây cũng được xây dựng thêm các sân bóng rổ để phục vụ người dân.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 8.
Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 9.

Theo bản đồ quy hoạch Hà Nội quy hoạch 2025, khu đất này thuộc đất ở đô thị. Quy hoạch 2030 là đất ký hiệu BHK (đất bằng trồng cây hằng năm khác).

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 10.

Theo một nhân viên sân pickleball ở đây cho biết, sân pickleball này của một doanh nghiệp. Toàn bộ có 2 khu, một bên là sân pickleball và bên kia sân bóng rổ. Đối với sân pickleball, giờ thường thu 100.000 đồng/giờ, từ 16h trở đi giá tăng lên 200.000 đồng/giờ.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 11.

Dù chỉ là công trình tạm, hoạt động thể thao cộng đồng, việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn rất cần được quan tâm để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Trên thực tế, ở Hà Nội cũng đã có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến cháy nổ. Đặc biệt, đã có sân pickleball tạm bợ gặp giông bão bị đổ sập khiến nhiều người dân hoang mang.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 12.

Ngoài pickleball ra, theo ghi nhận của PV, xung quanh khu đất nêu trên còn là điểm đỗ của nhiều ô tô khách.

Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 13.
Hà Nội lo ngại rủi ro cháy nổ từ Nhà xưởng tạm làm sân pickleball - Ảnh 14.

Đa số là các xe mang phù hiệu "HAIVAN", FUTA HA SƠN",... Những điểm đỗ xe này được xây rào, quây tôn kín ở ngay cạnh trường học.

Video nhà xưởng cải tạo làm sân pickleball, rủi ro cháy nổ hiện hữu ở phường Xuân Phương:


Nhật Tân
