Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng

Ngày 7/1, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành (32 tuổi, trú tại chung cư Sky Central, phường Phương Liệt) mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài án phạt tù, bị cáo còn buộc phải bồi thường cho bị hại số tiền 51 triệu đồng.

Theo cáo trạng, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những xích mích nhỏ nhặt trong sinh hoạt chung cư. Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sảnh B1 chung cư Sky Central, vợ của Thành là chị Ngô Thúy An (31 tuổi) xảy ra tranh cãi với chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, hàng xóm).

Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa. Ảnh: V.A.

Nguyên nhân do con của chị Thu có đánh con của chị An trong lúc vui chơi. Chị An yêu cầu xin lỗi nhưng không được đáp ứng nên đã gọi chồng là Đặng Chí Thành xuống "giải quyết". Thời điểm đó, nhờ sự can ngăn của mọi người, hai bên đã ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Sau khi nghe vợ kể lại việc bị chị Thu chửi bới và nói xấu con mình, Thành nảy sinh bức xúc và ý định tìm gặp đối phương để "nói chuyện phải quấy".

Tối ngày 9/8/2025, khi thấy chị Thu đang đứng tại sảnh B1, Thành lập tức tiếp cận và yêu cầu chị này phải xin lỗi vợ mình. Khi chị Thu không đồng ý và bỏ đi về phía thang máy, Thành cho rằng mình bị coi thường nên đã không kiềm chế được bản tính hung hãn.

Bất chấp khu vực sảnh chung cư đang có đông người qua lại, Thành lao theo, dùng tay tát mạnh hai cái vào má trái chị Thu, sau đó tiếp tục đấm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và mặt nạn nhân. Vừa đánh, Thành vừa buông lời chửi bới thô tục và đe dọa người phụ nữ yếu thế.

Sự việc sau đó được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Công an phường Phương Liệt đã nhanh chóng vào cuộc triệu tập Đặng Chí Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi phạm tội, khai do quá bức xúc vì nghĩ vợ bị xúc phạm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đặng Chí Thành là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư và xâm phạm sức khỏe người khác. Quá trình xét xử, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã tự nguyện khắc phục hậu quả.