Hà Nội kiểm tra đột xuất bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ
GĐXH - Sáng nay, 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại UBND xã Quảng Bị và Trường Tiểu học Quảng Bị, nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường trong năm học 2026 - 2027.
Hoạt động diễn ra theo Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027.
Đợt kiểm tra được thực hiện theo phương thức đột xuất, không báo trước cho cơ sở, triển khai từ ngày 20/09/2026 đến hết ngày 31/05/2027 tại 32 xã, phường.
Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 làm việc tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 hôm nay, do bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - CTHSSV (Sở GD&ĐT) làm Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị chuyên môn như Sở Y tế, Quản lý thị trường...
Tại buổi làm việc, Đoàn đã chia làm hai nhóm chuyên trách để rà soát đồng bộ từ khâu thủ tục pháp lý đến điều kiện chế biến thực tế.
Nhóm thứ nhất do bà Trần Thị Thu Hà chủ trì, tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ, căn cứ pháp lý và tính khả thi trong các hợp đồng cung ứng suất ăn.
Nội dung kiểm tra tập trung vào quy trình triển khai theo Hướng dẫn 02 tại UBND xã Quảng Bị; công tác thành lập hội đồng, xét chọn tiêu chí và ủy quyền hợp đồng; việc phân công nhân sự tại tổ giám sát của trường; hồ sơ sức khỏe và năng lực nhân sự bếp; cơ chế phối hợp giám sát cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh; công tác cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm HanoiCheck và việc lập phương án dự phòng khi phát sinh sự cố.
Nhóm thứ hai do bà Ngô Thị Diệp Lan (Sở GD&ĐT) chủ trì, trực tiếp thị sát khu vực sơ chế, chế biến và phân chia suất ăn tại bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị.
Nội dung rà soát bao gồm: diện tích và cơ sở vật chất khu bếp, việc bảo đảm quy trình vận hành bếp một chiều, điều kiện vệ sinh môi trường làm việc, trang phục bảo hộ của nhân viên, phương án vận chuyển suất ăn tới các điểm trường phân hiệu, quy trình lưu kho và kiểm soát nguồn gốc thực phẩm đầu vào, công khai thực đơn – nguồn hàng và việc thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước hàng ngày.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, bà Trần Lưu Hoa – Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, tổ chức bữa ăn bán trú là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của học sinh, luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ Thành ủy và UBND TP Hà Nội.
Đoàn kiểm tra yêu cầu các bên liên quan phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu trung thực để phục vụ công tác đánh giá toàn diện, tạo cơ sở nâng cao chất lượng và tính minh bạch trong quản lý bữa ăn bán trú tại cơ sở.
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