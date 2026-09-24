Hà Tĩnh: Phát hiện trăn đất quý hiếm trong vườn

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Ngày 24/9, UBND phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân phường Hà Huy Tập tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng. ẢNH: T.L

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 23/9, trong lúc dọn dẹp khuôn viên vườn nhà, bà Phạm Thị Giang, trú tại tổ dân phố 8, phường Hà Huy Tập, phát hiện một cá thể trăn nặng khoảng 0,5kg.

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý, hiếm cần được bảo vệ, bà Giang liên hệ chính quyền địa phương và Công an phường Hà Huy Tập để trình báo, đồng thời tự nguyện giao nộp cá thể trăn.

Phát hiện trăn đất quý hiếm trong vườn, người dân tự nguyện giao nộp. ẢNH: T.L

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hà Huy Tập phối hợp Công an phường, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng Vườn Quốc gia Vũ Quang kiểm tra, xác định cá thể trên là trăn đất (Python molurus), thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan chức năng đã hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận và bàn giao cá thể trăn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thực hiện các bước cần thiết trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Người dân giao nộp cá thể cu li quý hiếm GĐXH - Phát hiện cá thể cu li đi lạc bên vệ đường, một người dân ở Hà Tĩnh đã giao nộp cho lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.



