Tin sáng 9/9: Khởi tố 7 đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần 400 triệu đồng; Lãnh đạo xã nói gì về suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại trường tiểu học ở Hà Nội?

Lãnh đạo xã nói gì về suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại trường tiểu học ở Hà Nội?

Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Trung giã B, Hà Nội. Ảnh: TPO

Sau phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú "lèo tèo", ít món trong ngày đầu năm học tại Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, Hà Nội), trên TPO, ông Nguyễn Bá Hoàng (Chủ tịch UBND xã Trung Giã) cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh.

Theo ông Hoàng, UBND xã đã vào cuộc xử lý, làm việc với các đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đơn vị cung cấp suất ăn trước đó đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trước phản ánh về chất lượng suất ăn thực tế, xã quyết định cho dừng đơn vị cung cấp suất ăn này và thay thế bằng đơn vị khác.

Để tránh tình trạng tương tự tái diễn, lãnh đạo xã Trung Giã nói rằng, địa phương sẽ tăng cường cơ chế giám sát với sự tham gia của phụ huynh, các phòng, ban chuyên môn của xã và nhà trường. Các đơn vị cung cấp suất ăn cũng sẽ được yêu cầu báo cáo hằng ngày để phục vụ công tác quản lý.

Trước đó, một phụ huynh có con đang theo học lớp 1 và lớp 3 bày tỏ sự lo lắng trong bữa ăn bán trú đầu tiên tại trường học. Theo phản ánh, suất ăn của học sinh lớp một gồm cơm trắng, một ít giá, thịt băm và một xiên thịt nhỏ. Khi con đi học về có kể lại rằng món thịt gà xiên nướng khó ăn, con không ăn được nên chỉ ăn canh, một chút thịt và cơm.

Theo phụ huynh này, suất ăn bán trú kể trên có mức giá tổng cộng là 40.000 đồng. Trong đó, học sinh nhận được sự hỗ trợ của thành phố là 28.000 đồng và phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng.

Em trai hiến một phần gan cứu anh mắc ung thư

Ca phẫu thuật ghép gan kéo dài 8 tiếng liên tục cho kết quả tốt. Ảnh: BVCC

Theo VOV, bệnh nhân N.N.Th (SN năm 1976), mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan Child-Pugh C do viêm gan B và C, kèm đái tháo đường type 2. Bệnh nhân từng nhiều lần nhập viện vì cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện khối ung thư gan kích thước khoảng 33 x 50 mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối ở nhánh trái tĩnh mạch cửa. Sau đánh giá, ê-kíp xác định ghép gan là phương án phù hợp cho người bệnh.

Người hiến là em trai ruột, N.N.T (SN 1997), khỏe mạnh và tự nguyện hiến một phần gan cho anh. Trước phẫu thuật, người em được kiểm tra toàn diện về sức khỏe, chức năng gan và đáp ứng đủ điều kiện.

Ngày 22/8, ca phẫu thuật được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp đa chuyên khoa Bệnh viện Thống Nhất.

Hai phòng mổ được triển khai đồng thời. Một ê-kíp lấy phần gan phải từ người hiến, trong khi ê-kíp còn lại cắt bỏ gan bệnh và chuẩn bị vị trí ghép cho người nhận. Sau 8 giờ, mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt, các chỉ số ban đầu đáp ứng yêu cầu.

Hiện người hiến đã xuất viện và tiếp tục được bệnh viện theo dõi. Người nhận tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt và được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện.

"Siêu trường" tiểu học ở Nha Trang với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh

Trụ sở chính Trường Tiểu học Nha Trang.

Trên VTC News, ông Huỳnh Quang Tú (Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang) cho biết, việc sắp xếp 13 trường tiểu học trên địa bàn thành Trường Tiểu học Nha Trang được thực hiện theo định hướng của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về tổ chức lại hệ thống trường công lập.

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Nha Trang gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với 287 lớp, 10.565 học sinh cùng 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Sau sắp xếp, công tác quản lý và tổ chức cán bộ cơ bản được duy trì ổn định. Bộ máy mới được xây dựng theo hướng kế thừa mô hình cũ nhằm hạn chế xáo trộn.

Theo lãnh đạo địa phương, những hiệu trưởng của các trường trước đây được phân công làm phó hiệu trưởng phụ trách chính phân hiệu cũ. Cách bố trí này giúp cán bộ quản lý tiếp tục phụ trách địa bàn mà họ đã quen thuộc, nắm rõ đội ngũ giáo viên, học sinh cũng như điều kiện cơ sở vật chất.

Khởi tố 7 đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần 400 triệu đồng

Nhóm đối tượng lừa đảo tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo trang tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hậu (SN 2001), Cao Văn Đương (SN 2005), Trần Tiến Hoành (SN 2006), Cao Văn Dương (SN 2006) và Trần Gia Thế (SN 2001), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Trang Nhung (SN 2002, trú tại tỉnh Hưng Yên); Trần Kim Hoàng (SN 2006, trú tại tỉnh Lào Cai) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định Bộ luật Hình sự.

Trước đó, 28/8/2026, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung (xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định từ ngày 5/8/2026, các đối tượng thuê nhà, mua điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đã đặt mua hàng trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiền chiếm đoạt được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các đối tượng ở các tuyến.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm Quảng Trị

Lực lượng chức năng đang thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện ở khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hoàng Cuối

VTC New dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 8/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị) vừa tiếp tục khảo sát, tìm kiếm và quy tập được thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm của người dân tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực đất sụt lún sâu khoảng 30cm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng quy tập phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m một bộ tăng còn nguyên. Bộ tăng vẫn còn 3 dây màu trắng nguyên vẹn, chưa cắt, chưa mở, được buộc tại các vị trí phần đầu, thân và chân.

Khi thực hiện cất bốc, phần hài cốt bên trong bộ tăng bị phân hủy hoàn toàn, chuyển thành đất màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng quy tập nhận định đây là hài cốt còn nguyên vị trí, chưa được khai quật trước đó. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện bên trong bộ tăng có 6 cúc áo quần bộ đội. Từ vị trí, đặc điểm mộ và các di vật được phát hiện, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ.

Đến nay, hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán của liệt sĩ.