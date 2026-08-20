Hà Nội: Kịp thời khống chế vụ cháy lớn trong đêm tại công ty chỉ may ở Thượng Phúc

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Ngày 20/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 21h37 ngày 19/8/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Chỉ may Tuấn Hồng, địa chỉ tại Lô CN1B, Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy ngay sau khi nhận được tin báo. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 đã xác định vị trí ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 nhà xưởng của công ty.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe cần vươn, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, 5, 31, 32 và 34 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Đến khoảng 21h45, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm tiếp cận, đám cháy đang phát triển rất mạnh tại tầng 2 nhà xưởng – khu vực chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như vải sợi, bao bì, dung môi.

Sự kết hợp của điều kiện thời tiết gió lớn đã làm gia tăng nguy cơ cháy lan xuống tầng 1 và các nhà xưởng lân cận.

Ngọn lửa bùng lên tại khu vực tầng 2 của nhà xưởng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước tình hình phức tạp, lực lượng chữa cháy đã triển khai đồng loạt nhiều mũi tấn công, tập trung khống chế tâm lửa và chống cháy lan. Đồng thời, xe cần vươn cũng được huy động để phun nước chữa cháy từ trên cao, giúp tiếp cận các khu vực có nhiệt độ bức xạ lớn.

Quá trình dập lửa có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Cảnh sát PCCC&CNCH với chính quyền địa phương, Công an xã Thượng Phúc, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ cùng đông đảo nhân dân.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng tham gia, đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy đã được cơ bản khống chế. Đến khoảng 00h30 ngày 20/8, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người; phần thiệt hại về tài sản hiện đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.