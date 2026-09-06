Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

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Việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, căn cứ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc lấy ý kiến nhằm tạo sự thống nhất cao và sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân Thủ đô đối với quá trình triển khai, thực hiện quy hoạch.

Việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện trong hai giai đoạn, gồm giai đoạn lập quy hoạch và giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Trong giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc là đơn vị tổ chức lấy ý kiến.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch sẽ lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch, gồm các phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Ngoài ra, 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến, gồm các phường Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.

Như vậy, tổng cộng có 24 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng trực tiếp được tổ chức lấy ý kiến.

Ủy ban nhân dân các phường, xã sẽ gửi hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trên địa bàn để nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản. Thời gian góp ý là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối với cộng đồng dân cư của 16 xã, phường có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, thành phố tổ chức lấy ý kiến bằng nhiều hình thức.

Cách thứ nhất là niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch, kèm phiếu lấy ý kiến tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, xã hoặc các điểm sinh hoạt công cộng trong khu vực lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng của quy hoạch để Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định.

Cách thứ hai là đăng tải hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua Phiếu ý kiến điện tử..

Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan là 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Không chỉ giới hạn trong khu vực trực tiếp chịu tác động, thành phố còn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên phạm vi toàn thành phố. Hồ sơ quy hoạch và phiếu ý kiến điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời gian lấy ý kiến cũng là 20 ngày kể từ khi đăng tải nội dung lấy ý kiến.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là thành phố sẽ tổ chức các hội nghị để tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất.

Các hội nghị dự kiến diễn ra vào các ngày 11, 17 và 25/9/2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương. Điểm cầu chủ trì đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố.

Tại điểm cầu chủ trì dự kiến có lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân 24 phường, xã trong khu vực lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng.

Tại các điểm cầu địa phương sẽ có lãnh đạo, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã; đại diện cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và các thành phần liên quan. Kế hoạch cũng dự kiến kết nối với 126 xã, phường trên địa bàn thành phố, qua đó mở rộng khả năng tham gia góp ý của người dân.

Sau giai đoạn lấy ý kiến lập quy hoạch, việc lấy ý kiến tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương, sở, ngành có liên quan của thành phố; các tổ chức, chuyên gia và thành viên Hội đồng Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố Hà Nội.

Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ; các tổ chức, chuyên gia cho ý kiến trong thời hạn 15 ngày. Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị Hội đồng Thẩm định theo quy trình.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuyên môn, tổ chức trưng bày, niêm yết hồ sơ và đăng tải thông tin quy hoạch trên các trang thông tin điện tử. Đơn vị này cũng phối hợp tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

Ủy ban nhân dân 24 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ tại địa phương; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư và gửi về Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc.

Các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố có trách nhiệm đăng tải hồ sơ quy hoạch điện tử, thông báo về hội nghị trực tuyến và phối hợp cung cấp thông tin đến các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư có liên quan.

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi là một bước quan trọng trong quá trình điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Thời điểm dự kiến công bố Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở là ngày 7/9/2026.