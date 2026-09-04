Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

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Nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc giảm dần

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần từ hôm nay.

Nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội sẽ qua giai đoạn gay gắt nhất. Hôm nay nhiệt độ cao nhất từ 36 độ. Vào 2 ngày cuối tuần nhiệt độ sẽ giảm thêm trung bình mỗi ngày 1 độ. Đến Chủ nhật mức nhiệt còn 34 độ.

Nguyên nhân do trường gió Bắc Tây Bắc phân kỳ thổi ở phía Tây hoàn lưu cơn bão số 5 yếu dần, mây ẩm có thể hình thành trở lại. Hôm nay miền Bắc không còn điểm nắng nóng gay gắt, dự báo mức nhiệt nhiều tỉnh thành từ 33-35 độ. Một số nơi như Sơn La mức nhiệt thấp hơn 31 độ.

Tại khu vực Thanh Hóa đến phía Đông Quảng Ngãi thời tiết hôm nay vẫn có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối. Cảnh báo có nơi có mưa to trên 80mm, dễ kèm theo gió lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khoảng ngày 08-09/9 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khoảng 05-07/9 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Từ khoảng 08-13/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 08-13/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm danh khu vực có mức nhiệt cao nhất hôm nay trong đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng vẫn còn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ. Nhiều nơi mức nhiệt ở mức 36-37 độ.