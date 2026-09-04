Hà Nội: Ngành y tế thực hiện mục tiêu 'kép', vừa đảm bảo an sinh, vừa đóng góp tăng trưởng kinh tế

Hà Nội: Ra quân cưỡng chế loạt villa, homestay vi phạm trật tự xây dựng trong rừng phòng hộ GĐXH - Ngày 4/9, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) huy động hơn 70 người cùng nhiều máy móc chuyên dụng đồng loạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.

Thu ngân sách Hà Nội đạt hơn 529 nghìn tỷ đồng, tăng tốc các động lực tăng trưởng 4 tháng cuối năm

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết kinh tế - xã hội Hà Nội 8 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo đà quan trọng để Thành phố dồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Điểm sáng nổi bật nhất là thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/8 đạt 529.377 tỷ đồng (bằng 81,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ); trong đó thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng. Ngành dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết kinh tế - xã hội Hà Nội 8 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo đà quan trọng để Thành phố dồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Về đầu tư công, Thành phố đã giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ: Vành đai 4 bàn giao gần 99% mặt bằng; Vành đai 2,5 (Nguyễn Trãi - Đầm Hồng) hoàn thành bàn giao mặt bằng; đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội hoàn tất khoan hầm TBM; các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo đang triển khai khối lượng lớn.

Để đạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý III (tăng 12,54%) và quý IV (tăng 14,26%), Hà Nội xác định đầu tư công, xây dựng cùng khối dịch vụ - du lịch là các đòn bẩy trọng tâm trong 4 tháng cuối năm. Thành phố sẽ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực từ tài sản công và 50 thỏa thuận hợp tác đầu tư đã ký kết.

Các địa phương cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành và địa phương như Hoàng Liệt, Đại Mỗ, Đan Phượng, Nam Phù… đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Nhiều địa phương khẳng định quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao theo đúng cam kết KPI với Thành phố. Cụ thể:

Phường Hoàng Liệt: Đang rà soát chi tiết từng dự án, tập trung xử lý vướng mắc để hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trước ngày 30/9.

Đại diện các sở, ngành và địa phương như Hoàng Liệt, Đại Mỗ, Đan Phượng, Nam Phù… đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Xã Nam Phù: Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng. Riêng Dự án Khu công viên thể thao quốc tế Hà Nội (120 ha), địa phương đã bàn giao khoảng 95 ha (đạt 96% diện tích) và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn lại.

Xã Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyên ngành cho các dự án chậm tiến độ để đẩy nhanh thi công.

Khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ trong tăng trưởng

Phát biểu tại phiên họp, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt khơi thông nguồn lực, tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng nhằm tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn nước rút.

Về công tác điều hành nguồn lực và đất đai, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu chỉ ra thực trạng chênh lệch giữa nơi dư thừa nguồn thu và nơi thiếu vốn đầu tư. Để khắc phục, Thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn cơ chế điều chuyển, hỗ trợ nguồn lực linh hoạt cho các địa phương có nhu cầu thực tế, tuyệt đối không để vốn tồn đọng. Đồng thời, khẳng định Thành phố không dừng đấu giá đất; đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ vướng mắc, yêu cầu các địa phương công khai, minh bạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo tại Hội nghị.

Đánh giá về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết Hà Nội đang tập trung vào các động lực chính như đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Hiện lĩnh vực đầu tư xây dựng mới đạt khoảng 50% kế hoạch, trong khi Thành phố chuẩn bị cho đợt khởi công, khánh thành các dự án lớn vào ngày 10/10 tới.

Nhấn mạnh giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng là hai "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố yêu cầu các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính phát huy vai trò "tư lệnh ngành", trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Các cấp, các ngành cần bám sát nhiệm vụ, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh để khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Hà Nội giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 11% trở lên

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 11% trở lên, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tăng tốc trong hơn 100 ngày còn lại của năm.

Đánh giá bức tranh toàn cảnh, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực trong 8 tháng qua, đặc biệt là tiến độ triển khai các công trình lớn được rút ngắn đáng kể cùng sự chủ động của nhiều đơn vị như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, phường Bồ Đề, phường Hồng Hà…

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ rõ yêu cầu ngành giáo dục và y tế phải thực hiện mục tiêu "kép".

Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm (đạt 7,87 - 8,8%) cho thấy Thành phố vẫn phải dồn sức mới có thể đạt mục tiêu cả năm.

Nhấn mạnh hành lang pháp lý và nguồn lực đã được chuẩn bị đầy đủ - đặc biệt là Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND Thành phố, Chủ tịch Vũ Đại Thắng thẳng thắn chỉ rõ: "Không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, có đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng việc triển khai vẫn chậm". Trong đó, công tác giải ngân vốn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dù được đầu tư lớn nhưng tiến độ hiện thực hóa vẫn còn chậm, cần khắc phục ngay.

Để hoàn thành kịch bản tăng trưởng, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương bám sát Chỉ thị số 17, trực tiếp theo dõi nhiệm vụ được giao. Các trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để Thành phố kịp thời hỗ trợ, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Ngành Giáo dục, Y tế thực hiện mục tiêu 'kép': Vừa đảm bảo an sinh, vừa đóng góp tăng trưởng

Nhấn mạnh kịch bản tăng trưởng năm 2026 được xây dựng trên cơ sở tính khả thi, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát chỉ tiêu, đẩy mạnh đổi mới phương thức thực hiện để tạo đột phá trong những tháng cuối năm.

Đối với ngành Giáo dục và Y tế, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ rõ yêu cầu thực hiện mục tiêu "kép". Theo đó, việc phát triển y tế, giáo dục không chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo phúc lợi cho người dân, mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô.

Ngày 4/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND Thành phố.

Ở các lĩnh vực trọng điểm khác, Thành phố đặt kỳ vọng lớn vào xây dựng, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và các dự án đã được chấp thuận chủ trương.

Để đáp ứng tiến độ, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các nhà thầu phải triệt để thay đổi phương pháp thi công lạc hậu, tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại nhằm bù đắp thiếu hụt nhân công và nâng cao năng suất.

Đối với cấp xã, phường, lãnh đạo Thành phố đề nghị chính quyền địa phương chủ động khai thác mọi nguồn lực tăng trưởng từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thay vì chỉ phụ thuộc vào đầu tư công. Sở Tài chính và cơ quan thống kê sẽ sớm ban hành hướng dẫn giúp các địa phương đánh giá chính xác dư địa phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17; đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Hà Nội: Ra quân cưỡng chế loạt villa, homestay vi phạm trật tự xây dựng trong rừng phòng hộ GĐXH - Ngày 4/9, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) huy động hơn 70 người cùng nhiều máy móc chuyên dụng đồng loạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.