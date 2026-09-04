Hà Nội: Ra quân cưỡng chế loạt villa, homestay vi phạm trật tự xây dựng trong rừng phòng hộ
GĐXH - Ngày 4/9, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) huy động hơn 70 người cùng nhiều máy móc chuyên dụng đồng loạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào sáng nay (4/9), lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan đã cắm chốt, tổ chức đọc lệnh cưỡng chế và đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi công.
Hoạt động này nằm trong đợt ra quân quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm các hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp, trả lại hiện trạng ban đầu và lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Công trình của ông Nguyễn Trí Dũng (46 tuổi, trú tại P. Ngọc Hà, Hà Nội) với tổng diện tích vi phạm hơn 198m² nằm sâu trong khu vực thung lũng gần hồ Đồng Đò.
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