Hà Nội: Ra quân cưỡng chế loạt villa, homestay vi phạm trật tự xây dựng trong rừng phòng hộ

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Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào sáng nay (4/9), lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan đã cắm chốt, tổ chức đọc lệnh cưỡng chế và đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi công.

Hoạt động này nằm trong đợt ra quân quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm các hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp, trả lại hiện trạng ban đầu và lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào sáng nay (4/9), lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan đã cắm chốt, tổ chức đọc lệnh cưỡng chế và đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi công.

Công trình đầu tiên bị xử lý là quần thể kinh doanh dịch vụ mang tên SOLARA ĐỒNG ĐÒ do ông Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, trú tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu đất vi phạm có diện tích khoảng 1.000 m², bao gồm nhiều hạng mục kiên cố như: nhà 3 tầng, bể bơi, sân pickleball...

Quyết định cưỡng chế của UBND xã Kim Anh nêu rõ, chủ công trình phải khắc phục hậu quả do hành vi chuyển đổi đất rừng phòng hộ trái phép, buộc tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Trước thời điểm lực lượng chức năng ứng trực, chủ cơ sở đã chủ động huy động máy xúc tháo dỡ một phần và di dời tài sản.

Lực lượng cưỡng chế tiếp tục sử dụng máy móc chuyên dụng để phá dỡ toàn bộ các hạng mục kiên cố còn lại.

Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, đợt cưỡng chế lần này tiếp tục xử lý triệt để 3 trường hợp vi phạm quy mô lớn khác trên địa bàn.

Trong đó, có công trình homestay Huy Hoàng (do bà Phạm Thị Thanh Bình làm chủ) có quy mô vi phạm gồm 12 hạng mục (9 công trình khung sắt, bể bơi, sân bê tông...).

Công trình của ông Nguyễn Trí Dũng (46 tuổi, trú tại P. Ngọc Hà, Hà Nội) với tổng diện tích vi phạm hơn 198m² nằm sâu trong khu vực thung lũng gần hồ Đồng Đò.

Công trình của ông Nguyễn Văn Hòa (cựu Trưởng thôn Minh Tân) với diện tích vi phạm là 154m².

Lãnh đạo UBND xã Kim Anh nhấn mạnh, việc tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả là biện pháp cần thiết nhằm khôi phục trật tự quản lý nhà nước về đất đai và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi hoàn tất công tác giải tỏa, UBND xã Kim Anh sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng mặt bằng cho cấp ủy và lãnh đạo thôn Thái Vụ để duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, ngăn chặn nguy cơ tái phạm. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tiến hành rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và phòng ban liên quan từ cấp xã đến thôn trong công tác quản lý đất đai thời gian qua.