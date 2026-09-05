Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội: Ngành y tế thực hiện mục tiêu 'kép', vừa đảm bảo an sinh, vừa đóng góp tăng trưởng kinh tế GĐXH - Ngày 4/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND Thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, các hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy và Bắc Hưng Hải đang suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh của Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Nguyên nhân cốt lõi do thiếu nguồn nước bổ cập lưu thông, trong khi khối lượng lớn nước thải chưa qua xử lý vẫn liên tục xả thẳng ra môi trường.

Để giải quyết bài toán này, Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây (thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải) theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng vốn 11.000 tỷ đồng. Dự án phấn đấu khởi công ngay trong tháng 9.

Đặc biệt, đối với sông Nhuệ, HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm và chỉnh trang cảnh quan với kinh phí dự kiến 75.000 tỷ đồng. Thành phố đang lập dự án đầu tư và quyết tâm khởi công vào tháng 11/2026.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Không chỉ Hà Nội, các địa phương hạ nguồn cũng đang tích cực vào cuộc. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân chia sẻ địa phương chịu tác động rất lớn từ ô nhiễm cuối nguồn Bắc Hưng Hải, hiện đã triển khai dự án ODA thu gom, xử lý nước thải nội đô với kinh phí khoảng 1.600 tỷ đồng. Lãnh đạo các tỉnh thành thống nhất nhận định: Việc giải cứu các dòng sông không thể làm rời rạc theo địa giới hành chính mà phải có giải pháp tổng thể toàn lưu vực, tính toán đồng bộ cả phương án thoát lũ, tiêu úng liên vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm phục hồi các nguồn nước bị suy thoái. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành việc điều hòa, phân phối nguồn nước mặt thông qua các giải pháp dẫn nước tự chảy từ sông Hồng, sông Đuống và sông Đà:

Sông Hồng sang Bắc Hưng Hải: Lưu lượng lên đến 120 m³/s.

Sông Đuống sang Ngũ Huyện Khê: Lưu lượng lên đến 28 m³/s.

Sông Đà sang Nhuệ - Đáy: Lưu lượng lên đến 200 m³/s.

Việc bổ cập nguồn nước nhằm duy trì dòng chảy liên tục, nâng cao năng lực lấy nước, giảm ngập lụt và tiết kiệm chi phí vận hành bơm cưỡng bức. Song song đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải, buộc xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra sông để phục hồi hệ sinh thái.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là đề án liên vùng đụng chạm đến 5 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường duy trì cơ chế giao ban định kỳ, làm rõ nguồn lực đầu tư (bao gồm vốn ngân sách và xã hội hóa). Các địa phương phải rà soát quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo hoặc xung đột hạ tầng.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần có kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả khoảng 2.100 ha quỹ đất hình thành sau quá trình cải tạo, chỉnh trang các dòng sông. Đây được xác định là nguồn lực tài chính vô cùng lớn để tái đầu tư phát triển không gian đô thị và cảnh quan sinh thái cho toàn vùng.

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