Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm
GĐXH - Sáng 5/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cùng dự và chúc mừng năm học mới tại Nhà trường có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Tại Lễ khai giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm.
Chủ tịch UBND Thành phố ân cần thăm hỏi, động viên các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người"; chúc các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, mỗi năm học mới là một điểm khởi đầu với những kỳ vọng mới. Những học sinh của năm học trước đã trưởng thành hơn, trong khi các học sinh mới bước qua cánh cổng trường với ánh mắt háo hức, mong chờ được khám phá những điều mới mẻ.
Đối với đội ngũ nhà giáo, mỗi năm học mới cũng bắt đầu với một trách nhiệm quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ - đó là đồng hành cùng học sinh trong những năm tháng đầu tiên của hành trình trưởng thành.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức hay giúp học sinh học thêm những bài học mới. Quan trọng hơn, giáo dục phải góp phần giúp một học sinh nhút nhát trở nên tự tin hơn, giúp những em từng sợ sai dám giơ tay phát biểu, giúp những học sinh chưa nhận ra năng khiếu, sở thích của mình có cơ hội khám phá và phát triển.
"Mỗi sự trao đi hôm nay sẽ trở thành một hạt mầm yêu thương. Khi những hạt mầm ấy được gieo xuống bằng trách nhiệm và tình người, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho các em", cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm cũng cho rằng, thành công lớn nhất của người làm thầy không chỉ là nhìn thấy học trò đạt thành tích cao trong các cuộc thi, mà quan trọng hơn là chứng kiến các em trưởng thành, trở thành những con người tốt hơn mỗi ngày.
Bước vào năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm xác định tiếp tục đổi mới tư duy để mở ra những cách làm mới, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy và học, hướng tới những kết quả thực chất.
Theo đó, đổi mới không phải để tạo ra những điều lớn lao trên giấy, mà phải được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong từng giờ học; tạo thêm động lực sáng tạo cho giáo viên và mở rộng cơ hội để học sinh được học tập, trải nghiệm, phát triển toàn diện.
Nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành trong phát triển giáo dục, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm cho rằng, một ngôi trường không thể phát triển chỉ bằng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.
Mỗi bước phát triển cần có sự quan tâm, định hướng của các cấp lãnh đạo; sự tin tưởng, sẻ chia của phụ huynh; sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo; sự nỗ lực của học sinh và đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng.
Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng.
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm sẽ tiếp tục nỗ lực, làm tốt hơn mỗi ngày để đáp lại sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và các bậc cha mẹ học sinh bằng chất lượng giáo dục, bằng sự trưởng thành của học sinh và những giá trị tốt đẹp mà nhà trường tạo dựng.
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