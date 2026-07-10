Hà Nội lý giải cảnh ngập cục bộ một số tuyến đường sau nửa giờ mưa lớn

Ngày 10/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin về tình hình thoát nước sau trận mưa lớn kéo dài 30 phút.

Theo đơn vị này, chiều qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực trung tâm Hà Nội ghi nhận lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số nơi có lượng mưa cao như Yên Sở 84,4mm, Việt Hưng 73,6mm, Hoàng Mai 63,7mm, Hai Bà Trưng 52,8mm và Thanh Liệt 46,5mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số điểm trên địa bàn thành phố xảy ra ngập cục bộ, gồm Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Trận mưa chiều 9/7 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng.

Khi mưa xảy ra, trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất để đảm bảo thoát nước cho khu vực xung quanh (do dự án đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

Tuy nhiên, do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời gây ra hiện tượng ngập cục bộ.

Sau 30 phút khi cửa phai được mở, các điểm úng ngập trên đã rút hết nước. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, hệ thống thoát nước cục bộ vận hành hiệu quả, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh. Ngoại trừ sự cố chậm mở cửa phai kết nối hồ điều hòa Công viên Thống Nhất, các điểm úng ngập còn lại đều được kiểm soát tốt.

Đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm vào tối 9/7 để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống không để xảy ra sự cố tương tự.

Tại cuộc họp báo sáng nay, ông Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết, trong kỳ họp HĐND sắp tới (dự kiến diễn ra ngày 14 -16/7), HĐND TP Hà Nội sẽ dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm, trong đó có nội dung úng ngập và thoát nước đô thị.

Ông Dũng đánh giá, thời gian qua Hà Nội có nhiều nỗ lực trong xử lý các điểm ngập. Trận mưa gần đây cho thấy nước cơ bản được tiêu thoát nhanh hơn trước. Tuy nhiên, thành phố không thể hài lòng với kết quả đạt được mà cần tiếp tục rà soát, chất vấn để nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công về hạ tầng thoát nước.

“Nội dung chất vấn lần này cũng gắn với việc triển khai các quy hoạch cấp dưới, trong đó có quy hoạch thoát nước, nhằm tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển đô thị”, ông Dũng nói.