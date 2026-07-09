Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn GĐXH - Từ những chiếc xe ben mang tên DN Quang Tuấn, phóng viên tiếp tục lần theo dấu vết đến một bến bãi quy mô lớn ven sông Hồng. Tại đây, hoạt động bốc xúc vật liệu diễn ra nhộn nhịp, trong khi nhiều hạng mục được cơ quan chuyên môn xác định chưa được cấp phép.

Vi phạm tồn đọng nhiều năm

Sau nhiều kỳ phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Luộc và sông Hồng, những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tập kết, bốc xúc hàng hóa và sử dụng hành lang đê điều, một câu hỏi tiếp tục được đặt ra: Vì sao nhiều vi phạm đã được cơ quan chuyên môn phát hiện, lập biên bản và kiến nghị xử lý từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm?

Để làm rõ vấn đề này, sáng 9/7, phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có buổi làm việc với ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Liên quan đến những vi phạm tồn đọng xảy ra tại khu bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, tại thôn Thắng Lợi, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, ven sông Hồng, thuộc tuyến đê tả Hồng Hà II, ông Lệ cho biết những tồn tại này không phải mới phát sinh.

Hình ảnh bến bãi nhộn nhịp ven sông Hồng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

"Những tồn tại, vi phạm đã xảy ra từ nhiều năm trước. Trong quá trình phát hiện vi phạm, chúng tôi đã nhiều lần lập biên bản, kiến nghị chính quyền địa phương xử lý. Sở cũng ban hành nhiều văn bản đôn đốc. Từ thời điểm còn tổ chức theo mô hình cấp huyện, khi phát hiện vi phạm, Hạt Quản lý đê điều đều có văn bản kiến nghị xử lý. Đồng thời, Chi cục cũng tham mưu Sở đôn đốc việc xử lý các vi phạm. Tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương xử lý các vi phạm liên quan đến bến bãi", ông Lệ cho biết.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, việc kinh doanh bến bãi không phải là hoạt động bị cấm. Tuy nhiên, để được hoạt động, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

"Thực tế, các bến bãi không bị cấm hoạt động vì đây là nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, muốn hoạt động thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Riêng bến bãi mà Quang Tuấn đang thuê lại hiện chưa được cấp phép hoạt động, đồng thời còn có một số công trình xây dựng không đúng quy định. Những vi phạm tại bến bãi này đều đã được phát hiện, lập biên bản và kiến nghị xử lý nhiều lần", ông Lệ nhấn mạnh.

Nhiều vi phạm tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của DN Quang Tuấn đang thuê - (ảnh Nhật Tân).

Theo ông Lệ, hằng năm, Chi cục Thủy lợi đều tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh về các vi phạm còn tồn đọng; đồng thời có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương có bến bãi nằm trong quy hoạch hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được xem xét cấp phép theo quy định.

"Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay vẫn còn không ít vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm", ông Lệ nói.

Cần làm rõ trách nhiệm trong xử lý vi phạm

Trao đổi với phóng viên về việc nhiều sai phạm vẫn còn tồn tại sau nhiều năm, ông Bùi Quang Lệ cho rằng cần tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ quá trình xử lý.

"Theo tôi, phóng viên cũng nên làm việc với chính quyền địa phương vì các địa phương đều đã nhận được các văn bản đôn đốc của cơ quan chuyên môn. Có thể sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị mới tiếp nhận nhiệm vụ nên cần thời gian rà soát hoặc chưa nắm bắt đầy đủ tình hình. Tuy nhiên, vừa qua Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh, nếu các vi phạm không được xử lý triệt để thì sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo cụ thể, quyết liệt hơn", ông Lệ cho biết.

Ven sông Hồng bị lấn chiếm gây cản trở dòng chảy.

Theo vị Phó Chi cục trưởng, trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi sẽ tiếp tục tổng hợp các trường hợp vi phạm còn tồn tại để báo cáo UBND tỉnh; đồng thời kiến nghị làm rõ nguyên nhân vì sao nhiều vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và yêu cầu xử lý nhưng vẫn kéo dài.

"Chúng tôi cũng sẽ tổng hợp lại các vi phạm để báo cáo UBND tỉnh, đề nghị làm việc với địa phương nhằm làm rõ vì sao đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các vi phạm vẫn còn tồn tại. Đồng thời, Chi cục sẽ có văn bản kiến nghị gửi Công an tỉnh đề nghị phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác kiểm tra, xử lý theo quy định", ông Lệ thông tin.

Ông Lệ cho biết thêm, trong nhiều năm qua, Chi cục Thủy lợi và các Hạt Quản lý đê điều đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc phát hiện vi phạm, lập biên bản, báo cáo và kiến nghị xử lý.

"Chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc, tham mưu các cấp xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch xử lý các trường hợp tồn đọng. Theo quy định của pháp luật, Hạt Quản lý đê điều có trách nhiệm phát hiện, lập biên bản, báo cáo và kiến nghị chính quyền địa phương xử lý. Còn trách nhiệm tổ chức xử lý thuộc chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật. Thực tế, có những trường hợp việc xử lý của địa phương chưa đạt hiệu quả như mong muốn", ông Lệ trao đổi.

Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh.

Liên quan đến việc xử lý các vi phạm còn tồn tại tại bãi tập kết vật liệu do DN Quang Tuấn đang thuê lại, ông Lệ cho biết hiện nay thẩm quyền xử lý thuộc UBND xã theo phân cấp quản lý.

"Thẩm quyền xử lý hiện thuộc UBND xã. Không chỉ xử lý, ngay cả việc phát hiện các vi phạm trên địa bàn, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm thực hiện vì đây là đơn vị trực tiếp quản lý đất đai và địa bàn dân cư. Đơn vị quản lý đê điều có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định", ông Lệ nói.

Đến thời điểm hiện tại, những hạng mục vi phạm mà Gia đình và Xã hội phản ánh tại khu bãi vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra. Việc xử lý dứt điểm các vi phạm, cũng như làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý đang được người dân và dư luận đặc biệt quan tâm.



Trước đó, vào cuối tháng 6 và ngày 3/7, phóng viên đã cung cấp thông tin, hình ảnh hiện trường đến UBND xã Vũ Thư để đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định nếu phát hiện có vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hoàn thiện bài viết, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND xã Vũ Thư về kết quả kiểm tra, xác minh đối với những nội dung đã phản ánh.

