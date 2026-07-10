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Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, xăng E10 mức giá bao nhiêu?

Thứ sáu, 07:00 10/07/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Liên quan vụ 146 điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 đối tượng; Giá xăng đồng loạt giảm, xăng E10 về sát mốc 20.000 đồng/lít.

Vụ 146 điểm 10 Toán: Khởi tố Trưởng Điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nơi xảy ra vụ gian lận điểm thi Toán. Ảnh: VTC News

Liên quan vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Trưởng điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Công an cũng đã khởi tố thêm 2 đối tượng khác có liên quan nhưng hiện chưa công bố danh tính cụ thể để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Bước đầu Công an xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh, 5 người gặp nạn

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ lật tàu vận tải trên vùng biển Quảng Ninh ngày 9/7.

Trên VTC News, UBND Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tàu mang số hiệu HP-4914 bị lật vào khoảng 14h ngày 9/7 tại khu vực biển thuộc Bản Sen.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu HP-4914 có tổng cộng 5 thuyền viên. Tàu do ông Vũ Thành Long (trú tại TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Hai người còn mắc kẹt trong cabin được xác định là anh em ruột Trương Văn Hạnh (SN 1978) và Trương Văn Phượng (SN 1973) cùng trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng.

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để tiếp tục cứu các nạn nhân còn mắc kẹt.

Giá xăng tiếp tục giảm, E10 về sát 20.000 đồng/lít

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 3.

Sau điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ, giá xăng E10 giảm về sát 20.000 đồng/lít. Ảnh: TL

Thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam, từ 15h chiều 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cấp cứu sản phụ vỡ tử cung, thai lưu trong ổ bụng

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 4.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phẫu thuật cấp cứu, giữ lại tử cung cho sản phụ bị vỡ tử cung do mang thai quá sớm sau sinh mổ. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, chị L.T.H (31 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được đưa vào viện cấp cứu sau khi xuất hiện những cơn đau quặn vùng bụng dưới kèm ra máu âm đạo. Các bác sĩ phát hiện thai nhi 22 tuần nằm hoàn toàn trong ổ bụng, trong khi tử cung của người mẹ bị vỡ tại vị trí hai vết mổ lấy thai cũ.

Các bác sĩ nhận định đây là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, liên quan đến việc mang thai trở lại khi vết sẹo mổ chưa có đủ thời gian hồi phục.

Người nhà cho biết, chị H mang thai lần thứ ba sau hai lần sinh mổ vào các năm 2020 và 2025. Do kinh nguyệt không đều và không chủ động theo dõi sức khỏe sinh sản, chị H không phát hiện mình mang thai cho đến khi thai đã lớn. Khoảng cách giữa lần sinh mổ gần nhất và lần mang thai này chỉ khoảng 12 tháng, trong khi vết sẹo trên tử cung vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp đưa sản phụ vào phòng mổ và ghi nhận vết mổ cũ ở mặt trước tử cung rách dài khoảng 7cm, xé lan sang dây chằng rộng bên phải. Máu tươi cùng nhiều máu cục tràn trong ổ bụng, còn thai nhi nằm hoàn toàn bên ngoài buồng tử cung.

Sau nhiều giờ cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và sản phụ giữ được tử cung. Sức khỏe chị H dần ổn định sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 5.

Khi nghi ngờ có hiện vật, di vật, các chiến sĩ trực tiếp tiếp cận để đào tìm kỹ lưỡng. Ảnh: Ngô Tùng

Theo TPO, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Đội Quy tập đã phát hiện 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến thời điểm hiện tại là 16 bộ.

Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, sau quá trình gặp gỡ nhân chứng, khảo sát và đào thăm dò tại khu vực rãnh mộ, các lực lượng tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.

Ngày hôm nay (10/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, xăng E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 6.Tin sáng 7/7: Thông tin mới nhất vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang; Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử

GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời...

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, xăng E10 mức giá bao nhiêu? - Ảnh 7.Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

GĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

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