Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt mưa to và dông tại loạt tỉnh thành miền Bắc từ nay đến hết ngày 10/7; Cục CSGT lưu ý quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn...
Cảnh báo mưa to và dông tại loạt tỉnh miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay và ngày mai, 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm.
Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.
Ngoài ra, ngày 9/7, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều, đêm, và sáng sớm.
"Người dân tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh lân cận cần theo dõi sát diễn biến mưa dông, chủ động sắp xếp lịch trình đi lại phù hợp. Khi có mưa dông, người dân cần hạn chế ở ngoài trời, không trú dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc gần công trình tạm, đề phòng gió giật mạnh, sét, mưa lớn gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến giao thông", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Ngoài ra, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và tối.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Căn nhà 2 tầng bị lũ cuốn trôi được xây cách suối hàng chục mét
Chiều 8/7, đại diện Phòng Kinh tế xã Khổng Lào (tỉnh Lai Châu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lũ cuốn trôi hoàn toàn một căn nhà 2 tầng của người dân, thông tin trên Lao Động.
Theo đó, vào sáng cùng ngày, căn nhà của anh Lý Vần Quang (SN 1985, trú tại bản Giao Chản) bị dòng lũ cuốn trôi sau nhiều giờ mưa lớn.
Trước thời điểm ngôi nhà bị nước lũ làm sập đổ, gia đình cùng người dân trong bản đã kịp thời di chuyển một phần tài sản ra ngoài, góp phần giảm thiểu thiệt hại.
Được biết, căn nhà có diện tích khoảng 80m² mỗi sàn, tổng diện tích sử dụng khoảng 160m², với giá trị xây dựng hơn 1 tỉ đồng.
Không chỉ ngôi nhà bị cuốn trôi, hệ thống sân, chuồng trại của gia đình cũng bị hư hỏng, nước lũ cuốn mất 8 con lợn.
Tuy nhiên, do phần lớn tài sản trong nhà đã được di dời kịp thời nên thiệt hại được giảm đáng kể. Vụ việc không gây thương vong về người.
Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Khổng Lào, ngôi nhà được xây dựng cách suối một khoảng khá xa, xung quanh là ruộng lúa.
Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, gây xói lở bờ suối với tốc độ rất nhanh, làm sập và cuốn trôi toàn bộ công trình.
Hiện gia đình anh Lý Vần Quang đang tạm thời sinh sống tại nhà người thân trong bản, chờ điều kiện thời tiết ổn định để khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.
Tìm thấy thi thể cảnh sát giao thông trên sông Soài Rạp
Theo VOV, thông tin ban đầu cho hay, vào rạng sáng 7/7, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy gồm trung tá P.S.B cùng hai cán bộ, chiến sĩ điều khiển ca nô thực hiện công tác tuần tra trên sông Soài Rạp.
Khi đi đến khu vực gần cảng quốc tế Long An thì chiếc ca nô này va chạm với tàu chở dầu Hải Nam 61 (quốc tịch Việt Nam), đi từ cảng xăng dầu ở Nhà Bè đến trạm hoa tiêu Soài Rạp.
Sự cố khiến ca nô lật làm 3 cán bộ rơi xuống sông. Tuy nhiên, chỉ có 2 chiến sĩ được cứu về bờ an toàn còn trung tá B mất tích.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 24 phương tiện chuyên dụng cùng 24 tàu cá ngư dân, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm.
Các tàu thuyền qua khu vực được yêu cầu giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và phối hợp hỗ trợ.
Đồng thời, Cảng vụ ra thông báo đề nghị phối hợp điều động phương tiện, lực lượng đến Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ... để tổ chức tìm kiếm cứu nạn; điều tiết phân luồng.
Trong đêm 7/7, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gồm 24 phương tiện của lực lượng chuyên ngành và 24 phương tiện dân sinh đánh bắt thủy sản được huy động, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm.
Đến chiều ngày 8/7, lực lượng đã tìm thấy thi thể Trung tá P.S.B ở khu vực gần sông Vàm Sát, xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ cũ), cách hiện trường lật ca nô khoảng 500m về phía thượng lưu.
Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Cụm 43 điểm 10 môn Toán gây xôn xao: Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin
Những ngày gần đây, việc biểu đồ phổ điểm môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lào Cai xuất hiện một cụm điểm 10 thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngày 8/7, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lào Cai cho biết trên VTC News, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin đặt nghi vấn về kết quả thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đơn vị chủ động kiểm tra, xác minh, dù chưa nhận được yêu cầu.
Việc rà soát được thực hiện ở tất cả các khâu liên quan đến kỳ thi. Ngoài việc kiểm tra công tác coi thi và hồ sơ tại các điểm thi, Sở còn phân tích phổ điểm, đồng thời đối chiếu kết quả bài thi với học bạ và quá trình học tập của thí sinh trong suốt ba năm THPT.
Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hơn 40 bài thi đạt điểm 10 môn Toán đều là của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Qua đối chiếu hồ sơ học tập, Sở chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, toàn bộ học sinh đạt điểm tuyệt đối đều có học lực xuất sắc, điểm tổng kết môn Toán nhiều năm ở mức rất cao. Nhiều em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và từng đạt thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia.
Đáng chú ý, trong tổng số 40 học sinh đạt điểm 10 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, 18 em đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu. Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, những thí sinh này không cần sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học.
Liên quan đến việc biểu đồ phổ điểm xuất hiện một cụm điểm cao tập trung, ông Luyện Hữu Chung cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cách phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tự động sắp xếp số báo danh.
Cụ thể, dải số báo danh của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành được bố trí liền kề với số báo danh của nhiều trường ở khu vực nông thôn. Vì vậy, khi phân tích dữ liệu theo số báo danh đã xuất hiện một nhóm điểm cao tập trung. Theo lãnh đạo Sở, đây là hiện tượng mang tính kỹ thuật, không phản ánh sự bất thường của kết quả thi.
Sở GD&ĐT Lào Cai cũng cho biết điểm 10 môn Toán chủ yếu tập trung ở các lớp chuyên thuộc khối Khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học. Trong khi đó, các lớp chuyên khối Khoa học xã hội không xuất hiện tình trạng có nhiều điểm tuyệt đối.
Nam sinh từng tự tử do bạo lực học đường ở Lâm Đồng thoát cơn nguy kịch
Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông tin, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tri giác cải thiện rõ rệt, tiếp xúc tốt và hầu như không để lại di chứng, thông tin trên VTC News.
Trước đó, trưa ngày 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, em H. được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái.
Người nhà lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ rồi đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với hôn mê sâu, co giật và co cứng liên tục, môi tím tái, phổi có nhiều ran ẩm, vùng cổ xuất hiện vết hằn sâu do dây treo, cằm xây xát.
Kết quả xét nghiệm và chụp CT sọ não, cột sống cổ ghi nhận bệnh nhi tổn thương não do thiếu oxy, chẩn đoán ngạt do treo cổ, trật xoay đốt sống. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.
Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cột sống cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhi được duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục. Song song đó, ê-kíp điều trị thực hiện vật lý trị liệu, xoay trở hằng ngày để phòng ngừa loét do nằm lâu.
Qua quá trình khai thác tâm lý sau khi bệnh nhi tỉnh táo, em cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài vì thường xuyên bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền.
Em phải đưa tiền hằng ngày, nếu không có sẽ bị cộng dồn và tiếp tục bị ép phải nộp đủ. Những áp lực và sợ hãi kéo dài được cho là đã khiến em có hành động dại dột. Hiện bên cạnh việc điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện đang tiếp tục hỗ trợ để giúp em ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.
Quy định mới về xe bán tải, Cục CSGT lưu ý điều quan trọng
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho hay, từ ngày 1.7.2026, Nghị định số 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực.
Theo quy định mới, xe ôtô tải pickup cabin kép (xe bán tải) và xe ôtô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500kg được tổ chức giao thông như đối với xe ôtô con.
Điều này đồng nghĩa, khi lưu thông trên các tuyến đường, khu vực hoặc trong khung thời gian có quy định dành cho xe ôtô con, xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn sẽ được áp dụng quy định tổ chức giao thông tương tự ôtô con, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quy định hạn chế riêng.
Tuy nhiên, Cục CSGT nhấn mạnh đây chỉ là quy định về tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện.
Theo đó, xe pickup cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn vẫn được xác định là xe ôtô tải theo quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, niên hạn sử dụng cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan.
Nói cách khác, việc được tổ chức giao thông như ôtô con không đồng nghĩa với việc xe bán tải hoặc xe tải van dưới 3,5 tấn được chuyển thành xe ôtô con.
Chủ phương tiện vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng đối với xe ôtô tải, ngoại trừ quy định về tổ chức lưu thông theo Nghị định số 241/2026/NĐ-CP.
Theo Cục CSGT, việc điều chỉnh quy định nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao thông, đồng thời phù hợp với thực tiễn tổ chức giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền BắcThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh HóaThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phốThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tớiThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.
Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống NhấtXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân TôngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồngThời sự
GĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.