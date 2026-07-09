Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải

Cảnh báo mưa to và dông tại loạt tỉnh miền Bắc

Từ 9/7, nhiều khu vực ở miền Bắc mưa to và dông. Ảnh minh họa



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay và ngày mai, 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày 9/7, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều, đêm, và sáng sớm.

"Người dân tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh lân cận cần theo dõi sát diễn biến mưa dông, chủ động sắp xếp lịch trình đi lại phù hợp. Khi có mưa dông, người dân cần hạn chế ở ngoài trời, không trú dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc gần công trình tạm, đề phòng gió giật mạnh, sét, mưa lớn gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến giao thông", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngoài ra, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Căn nhà 2 tầng bị lũ cuốn trôi được xây cách suối hàng chục mét

Ngôi nhà 2 tầng bị nước lũ kéo sập hoàn toàn. Ảnh: Công an xã Khổng Lào

Chiều 8/7, đại diện Phòng Kinh tế xã Khổng Lào (tỉnh Lai Châu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lũ cuốn trôi hoàn toàn một căn nhà 2 tầng của người dân, thông tin trên Lao Động.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, căn nhà của anh Lý Vần Quang (SN 1985, trú tại bản Giao Chản) bị dòng lũ cuốn trôi sau nhiều giờ mưa lớn.

Trước thời điểm ngôi nhà bị nước lũ làm sập đổ, gia đình cùng người dân trong bản đã kịp thời di chuyển một phần tài sản ra ngoài, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Được biết, căn nhà có diện tích khoảng 80m² mỗi sàn, tổng diện tích sử dụng khoảng 160m², với giá trị xây dựng hơn 1 tỉ đồng.

Không chỉ ngôi nhà bị cuốn trôi, hệ thống sân, chuồng trại của gia đình cũng bị hư hỏng, nước lũ cuốn mất 8 con lợn.

Tuy nhiên, do phần lớn tài sản trong nhà đã được di dời kịp thời nên thiệt hại được giảm đáng kể. Vụ việc không gây thương vong về người.

Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Khổng Lào, ngôi nhà được xây dựng cách suối một khoảng khá xa, xung quanh là ruộng lúa.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, gây xói lở bờ suối với tốc độ rất nhanh, làm sập và cuốn trôi toàn bộ công trình.

Hiện gia đình anh Lý Vần Quang đang tạm thời sinh sống tại nhà người thân trong bản, chờ điều kiện thời tiết ổn định để khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Tìm thấy thi thể cảnh sát giao thông trên sông Soài Rạp

Lực lượng chức năng lặn tìm thi thể chiến sĩ CSGT trên sông Soài Rạp. Ảnh: CACC

Theo VOV, thông tin ban đầu cho hay, vào rạng sáng 7/7, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy gồm trung tá P.S.B cùng hai cán bộ, chiến sĩ điều khiển ca nô thực hiện công tác tuần tra trên sông Soài Rạp.

Khi đi đến khu vực gần cảng quốc tế Long An thì chiếc ca nô này va chạm với tàu chở dầu Hải Nam 61 (quốc tịch Việt Nam), đi từ cảng xăng dầu ở Nhà Bè đến trạm hoa tiêu Soài Rạp.

Sự cố khiến ca nô lật làm 3 cán bộ rơi xuống sông. Tuy nhiên, chỉ có 2 chiến sĩ được cứu về bờ an toàn còn trung tá B mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 24 phương tiện chuyên dụng cùng 24 tàu cá ngư dân, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm.

Các tàu thuyền qua khu vực được yêu cầu giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và phối hợp hỗ trợ.

Đồng thời, Cảng vụ ra thông báo đề nghị phối hợp điều động phương tiện, lực lượng đến Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ... để tổ chức tìm kiếm cứu nạn; điều tiết phân luồng.

Trong đêm 7/7, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gồm 24 phương tiện của lực lượng chuyên ngành và 24 phương tiện dân sinh đánh bắt thủy sản được huy động, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm.

Đến chiều ngày 8/7, lực lượng đã tìm thấy thi thể Trung tá P.S.B ở khu vực gần sông Vàm Sát, xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ cũ), cách hiện trường lật ca nô khoảng 500m về phía thượng lưu.

Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cụm 43 điểm 10 môn Toán gây xôn xao: Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin

Bài viết trên mạng xã hội đặt ra nghi vấn thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những ngày gần đây, việc biểu đồ phổ điểm môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lào Cai xuất hiện một cụm điểm 10 thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 8/7, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lào Cai cho biết trên VTC News, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin đặt nghi vấn về kết quả thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đơn vị chủ động kiểm tra, xác minh, dù chưa nhận được yêu cầu.

Việc rà soát được thực hiện ở tất cả các khâu liên quan đến kỳ thi. Ngoài việc kiểm tra công tác coi thi và hồ sơ tại các điểm thi, Sở còn phân tích phổ điểm, đồng thời đối chiếu kết quả bài thi với học bạ và quá trình học tập của thí sinh trong suốt ba năm THPT.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hơn 40 bài thi đạt điểm 10 môn Toán đều là của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Qua đối chiếu hồ sơ học tập, Sở chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, toàn bộ học sinh đạt điểm tuyệt đối đều có học lực xuất sắc, điểm tổng kết môn Toán nhiều năm ở mức rất cao. Nhiều em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và từng đạt thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia.

Đáng chú ý, trong tổng số 40 học sinh đạt điểm 10 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, 18 em đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu. Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, những thí sinh này không cần sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học.

Liên quan đến việc biểu đồ phổ điểm xuất hiện một cụm điểm cao tập trung, ông Luyện Hữu Chung cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cách phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tự động sắp xếp số báo danh.

Cụ thể, dải số báo danh của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành được bố trí liền kề với số báo danh của nhiều trường ở khu vực nông thôn. Vì vậy, khi phân tích dữ liệu theo số báo danh đã xuất hiện một nhóm điểm cao tập trung. Theo lãnh đạo Sở, đây là hiện tượng mang tính kỹ thuật, không phản ánh sự bất thường của kết quả thi.

Sở GD&ĐT Lào Cai cũng cho biết điểm 10 môn Toán chủ yếu tập trung ở các lớp chuyên thuộc khối Khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học. Trong khi đó, các lớp chuyên khối Khoa học xã hội không xuất hiện tình trạng có nhiều điểm tuyệt đối.

Nam sinh từng tự tử do bạo lực học đường ở Lâm Đồng thoát cơn nguy kịch

Nam sinh lớp 8 tử tự do bạo lực học đường điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông tin, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tri giác cải thiện rõ rệt, tiếp xúc tốt và hầu như không để lại di chứng, thông tin trên VTC News.

Trước đó, trưa ngày 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, em H. được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái.

Người nhà lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ rồi đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với hôn mê sâu, co giật và co cứng liên tục, môi tím tái, phổi có nhiều ran ẩm, vùng cổ xuất hiện vết hằn sâu do dây treo, cằm xây xát.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT sọ não, cột sống cổ ghi nhận bệnh nhi tổn thương não do thiếu oxy, chẩn đoán ngạt do treo cổ, trật xoay đốt sống. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cột sống cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhi được duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục. Song song đó, ê-kíp điều trị thực hiện vật lý trị liệu, xoay trở hằng ngày để phòng ngừa loét do nằm lâu.

Qua quá trình khai thác tâm lý sau khi bệnh nhi tỉnh táo, em cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài vì thường xuyên bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền.

Em phải đưa tiền hằng ngày, nếu không có sẽ bị cộng dồn và tiếp tục bị ép phải nộp đủ. Những áp lực và sợ hãi kéo dài được cho là đã khiến em có hành động dại dột. Hiện bên cạnh việc điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện đang tiếp tục hỗ trợ để giúp em ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.

Quy định mới về xe bán tải, Cục CSGT lưu ý điều quan trọng

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho hay, từ ngày 1.7.2026, Nghị định số 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, xe ôtô tải pickup cabin kép (xe bán tải) và xe ôtô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500kg được tổ chức giao thông như đối với xe ôtô con.

Điều này đồng nghĩa, khi lưu thông trên các tuyến đường, khu vực hoặc trong khung thời gian có quy định dành cho xe ôtô con, xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn sẽ được áp dụng quy định tổ chức giao thông tương tự ôtô con, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quy định hạn chế riêng.

Tuy nhiên, Cục CSGT nhấn mạnh đây chỉ là quy định về tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện.

Theo đó, xe pickup cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn vẫn được xác định là xe ôtô tải theo quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, niên hạn sử dụng cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nói cách khác, việc được tổ chức giao thông như ôtô con không đồng nghĩa với việc xe bán tải hoặc xe tải van dưới 3,5 tấn được chuyển thành xe ôtô con.

Chủ phương tiện vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng đối với xe ôtô tải, ngoại trừ quy định về tổ chức lưu thông theo Nghị định số 241/2026/NĐ-CP.

Theo Cục CSGT, việc điều chỉnh quy định nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao thông, đồng thời phù hợp với thực tiễn tổ chức giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.