Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, kết luận chỉ ra một số tồn tại, vi phạm cụ thể trong quy trình quản lý và thực hiện ngân sách.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trong công tác tham mưu ban hành văn bản và thực hiện các chương trình, kế hoạch về KH&CN cấp tỉnh, một số chỉ tiêu do Sở KH&CN tham mưu tổ chức, triển khai chưa đạt được như mục tiêu đề ra.

Đồng thời, công tác lập kế hoạch, dự toán và đề xuất tỷ lệ phân bổ ngân sách nhà nước cho quản lý nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024 - 2025 còn tình trạng chưa bám sát nhu cầu và khả năng thực hiện, việc phân bổ ngân sách còn dàn trải, hiệu quả chưa cao.

Đối với công tác tổ chức xác định nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, cơ quan thanh tra ghi nhận nhiều hồ sơ đề tài có phiếu ý kiến nhận xét, đánh giá đề xuất đặt hàng ghi không đầy đủ, phiếu đánh giá chi tiết và biên bản tổng hợp không thống nhất về số liệu.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nơi xảy ra nhiều tồn tại, vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Một số nhiệm vụ có hồ sơ tuyển chọn chưa đầy đủ, phiếu nhận xét thiếu thông tin bắt buộc, không chấm điểm các tiêu chí đánh giá hoặc ghi không đúng ngày theo quy định. Việc rà soát, tổng hợp và thẩm định dự toán kinh phí cũng chưa sát thực tế, chưa bảo đảm căn cứ pháp lý, nội dung chi chưa được thuyết minh rõ ràng và có đề tài áp dụng định mức chi nội dung điều tra, khảo sát cho cán bộ, công chức chưa đúng quy định.

Đáng chú ý, quá trình thực hiện hợp đồng KH&CN bộc lộ sự thiếu thống nhất giữa thuyết minh và hợp đồng về số lượng, nội dung, tên công việc, một số nhiệm vụ chậm tiến độ, cá biệt có đề tài phải gia hạn lần hai.

Đối với các nhiệm vụ dừng thực hiện, Sở KH&CN chậm ban hành thông báo tạm dừng, chưa có văn bản đôn đốc báo cáo, chưa kịp thời phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường, trong khi tổ chức chủ trì chậm nộp đầy đủ toàn bộ kinh phí đã cấp theo quyết định thu hồi.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức nghiệm thu, đánh giá còn chậm trễ trong thành lập hội đồng, thiếu chữ ký xác nhận hoàn thiện hồ sơ, chưa thực hiện mở mã số quản lý và lưu trữ đúng quy định. Đến nay, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán vẫn còn 3/6 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XI.

Tại các đơn vị chủ trì, kết quả thanh tra cho thấy một số chủ nhiệm nhiệm vụ chưa xây dựng phương án triển khai nghiên cứu và sử dụng kinh phí, chưa thực hiện công khai thông tin và chậm lập, gửi hồ sơ quyết toán.

Nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quá trình chi tiêu chưa thực hiện kiểm soát qua kho bạc, một số chứng từ chi chưa đảm bảo quy định, một số phiếu chi thực hiện bằng tiền mặt không chuyển khoản là chưa phù hợp quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, dự án "Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm loài dược liệu La Hán quả tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông" đã bị Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá kết quả không đạt do có 2 nội dung không hoàn thành so với hợp đồng, xuất phát từ việc đề xuất nội dung khi chưa có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.

Kết luận thanh tra xác định rõ trách nhiệm đối với từng tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Giám đốc Sở KH&CN, các Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực được phân công theo từng thời kỳ, các Hội đồng tư vấn, Tổ thẩm định, bộ phận chuyên môn, cùng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có liên quan.

Để khắc phục toàn diện những tồn tại, vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị, Sở KH&CN được yêu cầu phải nghiêm túc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đang quản lý để cập nhật, lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc thẩm định, quyết toán kinh phí, áp dụng đúng định mức chi và tập trung đôn đốc thu hồi dứt điểm toàn bộ phần kinh phí phải thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ buộc phải dừng thực hiện.