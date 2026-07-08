Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Theo kết luận, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Cầu Đường đã hạch toán, kê khai hàng hóa không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm giá vốn hàng bán nhưng không điều chỉnh giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Những vi phạm này dẫn đến việc doanh nghiệp xác định thiếu số thuế phải nộp 228,6 triệu đồng, gồm 217,7 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và 10,9 triệu đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Thanh tra yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, điều chỉnh lại số liệu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và tờ khai thuế theo đúng quy định. Đồng thời kiến nghị cơ quan thuế tính tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Đối với Công ty TNHH Xây lắp điện và Dịch vụ thương mại Đức Thắm, Thanh tra tỉnh xác định doanh nghiệp đã hạch toán, kê khai chi phí tiền lương lao động trực tiếp nhưng không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả theo quy định. Sai phạm này khiến doanh nghiệp xác định thiếu 56,8 triệu đồng thuế TNDN phải nộp.
Doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền truy thu theo quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh. Thanh tra cũng yêu cầu công ty điều chỉnh lại sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai thuế và kiến nghị cơ quan thuế tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Thanh tra tỉnh cũng kết luận Công ty TNHH Hùng Dũng hạch toán, kê khai hàng hóa không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến xác định thiếu 124 triệu đồng tiền thuế, gồm 80,3 triệu đồng thuế TNDN và 43,7 triệu đồng thuế GTGT.
Bên cạnh việc yêu cầu khắc phục sai phạm, điều chỉnh số liệu kế toán và kê khai thuế, Thanh tra tỉnh kiến nghị cơ quan thuế thực hiện tính tiền chậm nộp và xử phạt theo quy định.
Tại Công ty TNHH Mai Hải, Thanh tra tỉnh phát hiện doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT được khấu trừ chuyển từ kỳ trước sang, đồng thời hạch toán chi phí tiền lương lao động trực tiếp nhưng không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả cùng một số sai phạm khác.
Qua thanh tra, số thuế doanh nghiệp bị xác định kê khai thiếu là 226,45 triệu đồng, gồm 110,26 triệu đồng thuế TNDN và 116,2 triệu đồng thuế GTGT.
Thanh tra yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh toàn diện công tác kế toán, điều chỉnh số liệu trên sổ sách và tờ khai thuế, đồng thời kiến nghị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với số thuế kê khai thiếu.
Qua các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc khắc phục những tồn tại, điều chỉnh lại hồ sơ kế toán và kê khai thuế đúng quy định. Đối với cơ quan thuế, Thanh tra tỉnh kiến nghị thực hiện tính tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các khoản thuế đã được xác định kê khai thiếu tại các doanh nghiệp nêu trên.
Theo kết luận thanh tra, toàn bộ số tiền thuế truy thu tại các doanh nghiệp đã được các đơn vị nộp đầy đủ vào tài khoản của Văn phòng Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XI theo quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.
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