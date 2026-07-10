Thời tiết hôm nay 10/7: Đâu là nguyên nhân gây mưa lớn ở miền Bắc?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của rãnh áp thấp và vùng xoáy hội tụ ở mực 5.000m, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ còn tiếp diễn nốt trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, ngập úng, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, đợt mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ còn kéo dài đến hết đêm nay.
Mưa liên tục khiến lũ ở sông Thương (Bắc Ninh) lên cao gây ngập lụt, có thể dạt đỉnh ở mức báo động 2. Điều này gây ngập úng ở 8 xã thuộc lưu vực sông Thương.
Nguyên nhân Bắc Bộ vẫn đang chịu tác động của tổ hợp gây mưa đó là rãnh áp thấp và vùng xoáy hội tụ trên mực 5000m. Các nguồn ẩm này vẫn hoạt động mạnh đến hết đêm nay.
Dự báo trọng tâm mưa là khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Có những nơi mưa rất to trên 170mm. Ở đồng bằng mưa to trên 70mm chỉ xuất hiện cục bộ.
Do mưa liên tục, đất đá bão hòa nước cho nên có đến 280 xã phường ở Bắc Bộ đang nằm trong vùng cảnh báo sạt lở, lũ quét. Tập trung chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ.
Trái lại, thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ nắng mạnh. Các phường từ Phú Xuân đến phường Tuy Hòa nắng nóng 35-36 độ.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết hôm nay có mưa dông về chiều tối, ít điểm mưa to. Trước đó, thời tiết có nắng với mức nhiệt 28- 34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 10/7 đến ngày 11/7:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng ngày 11/07 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 11/7 đến ngày 19/7:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng thời kì khoảng ngày 12-13/7 và từ 17/7 mưa có xu hướng giảm.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa đến TP Huế từ đêm 11-15/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, từ TP Huế - TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối 12-14/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 15/7 mưa giảm dần.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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