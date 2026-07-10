Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Mạnh tay xóa tên các dự án "ôm đất" rồi bỏ hoang

Ngày 10/7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 của UBND TP Hà Nội, theo báo cáo của UBND Thành phố, một trong những động thái pháp lý mạnh mẽ nhất của chính quyền Thủ đô thời gian qua là việc tổ chức rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên của Nhà nước và xã hội.

Cụ thể, căn cứ vào các quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai, Thành phố đã ra quyết định chính thức chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án vi phạm nghiêm trọng về tiến độ. Đây đều là những dự án đã được giao đất, cho thuê đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều năm nhưng chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai mang tính đối phó, biến các khu "đất vàng" thành bãi cỏ hoang, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Một dự án chậm tiến độ bị biến tướng thành bãi trông giữ xe ô tô trái phép, gây lãng phí nguồn lực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh việc thanh lọc và loại bỏ hoàn toàn 24 dự án vi phạm, cơ quan chức năng cũng đã rà soát kỹ lưỡng và xác định có 17 dự án đã khắc phục được các tồn tại, đủ điều kiện kỹ thuật để đưa ra khỏi danh mục công trình chậm tiến độ theo dõi.

UBND Thành phố khẳng định hiện đang tiếp tục tập trung lực lượng để thanh tra, kiểm tra và áp dụng các biện pháp chế tài mạnh tay đối với 300 dự án ngoài ngân sách khác. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố là kiên quyết không để đất đai, tài sản công và nguồn lực đầu tư xã hội tiếp tục bị lãng phí, kéo dài vô thời hạn dưới tay các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Số hóa hơn 2 triệu thửa đất để siết chặt quản lý

Song song với việc mạnh tay "khai tử" các dự án treo, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa dữ liệu để chuyển đổi phương thức quản lý đất đai theo hướng hiện đại, thông minh, ngăn chặn từ gốc các kẽ hở đầu cơ.

Đến nay, cơ quan quản lý đất đai Thủ đô đã hoàn thành việc số hóa, cập nhật thành công dữ liệu của khoảng 50,5% trong tổng số hơn 4,18 triệu thửa đất trên toàn địa bàn vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Thành phố. Việc có hơn 2,1 triệu thửa đất được đưa lên không gian số sẽ giúp chính quyền dễ dàng giám sát biến động, công khai quy hoạch và kiểm soát chặt chẽ tiến độ sử dụng đất của các pháp nhân.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng ghi nhận những chuyển biến mang tính bước ngoặt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ thành phố đến quận, huyện, nút thắt mặt bằng tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3 và dự án Vành đai 4 đã cơ bản được khơi thông.

Các dự án khẩn cấp nhằm khắc phục 5 điểm nghẽn đô thị (úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường...) cũng được tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần làm thay đổi diện mạo hạ tầng Thủ đô trong kỷ nguyên mới.