Hà Nội lý giải vì sao đường phố ngập úng cục bộ dù công trình chống ngập vừa xây xong

Cải tạo cống gấp đôi công suất, vì sao phố trung tâm vẫn ngập?

Chiều ngày 10/7, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết đã chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tại buổi họp, các phóng viên đã đặt câu hỏi chất vấn về trận mưa chiều ngày 9/7. Dù thời gian mưa không quá dài nhưng một số tuyến phố trung tâm như Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và một số khu vực thuộc địa bàn phường Cầu Giấy vẫn xảy ra úng ngập cục bộ, khiến dư luận hoài nghi về hiệu quả của các công trình chống ngập khẩn cấp vừa được cải tạo.

Trả lời nội dung này, ông Trương Hải Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các công trình chống ngập khẩn cấp sau khi hoàn thành đã cải thiện rõ rệt năng lực tiêu thoát nước của thành phố. Tại các khu vực trước đây thường xuyên ngập từ 15-20cm như Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Lạc Long Quân, nay nước đã rút nhanh hơn đáng kể.

Ngày 9/7, dù thời gian mưa không quá dài nhưng một số tuyến phố trung tâm vẫn xảy ra úng ngập cục bộ. Ảnh minh họa

Giải trình riêng về "điểm đen" tại khu vực Quang Trung - Lý Thường Kiệt trong trận mưa chiều 9/7, ông Trương Hải Long cho biết lượng mưa ghi nhận thực tế dao động từ 40-80mm. Do mưa tập trung với cường độ lớn trong thời gian ngắn nên đã xuất hiện hiện tượng nước dâng tạm thời.

Đáng chú ý, tuyến phố Quang Trung vừa được thành phố đầu tư cải tạo lớn về hạ tầng thoát nước. Hệ thống cống cũ có kích thước 1,5 x 1,3m đã được thay thế hoàn toàn bằng cống hộp mới có kích thước 2 x 2m. Việc nâng cấp này giúp tiết diện lòng cống tăng lên đáng kể, nâng lưu lượng và công suất tiêu thoát nước lên gấp đôi so với trước đây.

Tuy nhiên, ông Long thừa nhận, do công trình đang trong giai đoạn đầu vận hành nên việc khớp nối và điều tiết toàn hệ thống chưa đạt độ đồng bộ. Ngay sau khi xảy ra hiện tượng dâng nước, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội điều chỉnh chế độ vận hành và các cửa phai, giúp nước tại khu vực rút hoàn toàn sau khoảng 30 phút.

Sự cố chậm mở cửa phai: Trung tâm quản lý họp kiểm điểm khẩn

Theo báo cáo kỹ thuật từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), trận mưa chiều 9/7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ đã gây ngập cục bộ tại một số vị trí như: Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng ứ đọng nước được xác định là do sự cố vận hành tại cửa phai kết nối. Ngay khi mưa lớn xuất hiện, Trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu (Công viên Thống Nhất) để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực trung tâm.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Ông Trương Hải Long. Ảnh: X.H

Tuy nhiên, do dự án cải tạo tuyến cống phố Quang Trung kết nối với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất vẫn đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, việc phối hợp vận hành cửa phai giữa các đơn vị diễn ra chậm trễ. Việc chậm mở cửa phai này đã tạo thành nút thắt cổ chai, khiến nước dâng ngược lên mặt đường. Sau khi cửa phai được mở hoàn toàn, áp lực dòng chảy lập tức được giải tỏa, toàn bộ các điểm ngập rút sạch nước sau 30 phút.

Nhìn nhận thẳng thắn vào trách nhiệm quản lý, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, ngay trong tối ngày 9/7, đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với công tác vận hành hệ thống. Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh nghiêm túc quy trình trực ban và thao tác kỹ thuật, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chậm trễ tương tự trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trương Hải Long thông tin thêm, hiện tại các điểm ngập trên địa bàn về cơ bản đã được kiểm soát tốt và có tốc độ rút nước nhanh. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn chia sẻ, với nguồn lực hiện có, Hà Nội mới chỉ đầu tư được khoảng 20% quy hoạch hệ thống thoát nước toàn thành phố. Do đó, những trận mưa có tính chất cực đoan trong thời gian tới sẽ tiếp tục là bài kiểm chứng thực tế đối với năng lực hạ tầng mà thành phố đã và đang đầu tư.