Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn.

Theo UBND thành phố, khu vực xảy ra sự cố chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 5/2026, đặc biệt là trận mưa lớn kèm giông lốc ngày 4/6 khiến tình trạng mất ổn định mái dốc tiếp tục diễn biến phức tạp tại hai vị trí.

Tại vị trí thứ nhất, nhiều vết nứt lớn xuất hiện dọc theo đỉnh taluy với chiều rộng trung bình từ 1 đến 1,3m. Các vết nứt có xu hướng mở rộng và liên kết thành một cung sạt trượt dài khoảng 98m. Toàn bộ khối đất đá phía trên đang dịch chuyển từ đỉnh xuống chân taluy, làm biến dạng địa hình tự nhiên.

Kết quả khảo sát cho thấy mái taluy cao khoảng 30-40m đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ, tầng đất đá phong hóa rời rạc, nhiều cây xanh nghiêng đổ và có nguy cơ tiếp tục trượt xuống hồ điều hòa nếu xảy ra mưa lớn.

Những đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 5 và trận mưa kèm giông lốc ngày 4/6/2026 đã làm xuất hiện hàng loạt dấu hiệu mất ổn định tại mái dốc Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh minh họa

Tại vị trí thứ hai, hiện tượng sạt lở cục bộ và xói lở bề mặt sườn dốc cũng đã xuất hiện. Nước mưa tập trung chảy tràn làm rửa trôi lớp đất phủ, bong bật thảm thực bì, để lộ tầng đất phong hóa yếu. Nhiều cây xanh bị trơ rễ, đất đá đã trượt xuống chân dốc, nằm sát tuyến đường nội bộ phục vụ công tác quản lý cũng như hoạt động tham quan, chiêm bái của du khách.

Để bảo đảm an toàn và ngăn chặn thiệt hại do thiên tai, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trong đó, các lực lượng chức năng phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sạt lở và các khu vực lân cận để kịp thời phát hiện nguy cơ, chủ động xử lý theo phương châm "4 tại chỗ".

Thành phố cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp gia cố nhằm hạn chế sự phát triển của các vết nứt và cung sạt; đồng thời cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và du khách tuyệt đối không đi qua khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về nguy cơ sạt lở, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh cho người dân và du khách sẽ được tăng cường. Các địa phương được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để xử lý sự cố, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm theo quy định.

UBND xã Sóc Sơn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp xử lý ban đầu như chằng chống, gia cố, đào bạt, hạ tải khi phát sinh tình huống; đồng thời phối hợp với các sở, ngành khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án xử lý lâu dài và tổ chức thực hiện các công trình khẩn cấp theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã Sóc Sơn theo dõi diễn biến sự cố, hướng dẫn địa phương xử lý bước đầu, tham mưu Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp khi đủ điều kiện.

Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới GĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.