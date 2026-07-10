Nhiều nền tảng tra cứu Quy hoạch Hà Nội đang dùng dữ liệu chưa kiểm chứng, người dân cần cẩn trọng

Ngay sau khi Hà Nội công bố bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026, trên không gian mạng lập tức bùng nổ hàng loạt trang web, ứng dụng tự phát quảng cáo có tính năng "check quy hoạch chi tiết đến từng thửa đất". Với những lời chèo kéo đánh trúng tâm lý tò mò hoặc nôn nóng đầu tư đất đai của người dân, các trang này yêu cầu người dùng phải nộp tiền, mua tài khoản VIP hoặc nạp thẻ điện thoại mới được xem đầy đủ bản đồ phân khu.

Liên quan đến vấn đề trên, qua công tác quản lý chuyên môn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc ông Đào Minh Tâm cho biết, các nguồn dữ liệu liên quan đến quy hoạch đang xuất hiện trên mạng xã hội hay các nền tảng phi chính thống hiện nay hoàn toàn không có tính xác thực và chưa được kiểm chứng.

Các nền tảng tra cứu Quy hoạch Hà Nội hiện nay đang dùng dữ liệu chưa kiểm chứng, có thể không phải phương án được phê duyệt.

"Trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, các đơn vị tư vấn phải xây dựng rất nhiều phương án, bản vẽ khác nhau để trình các cấp thảo luận, xin ý kiến. Nhiều trang mạng đã thu thập các bản thảo, phương án cũ không được phê duyệt này rồi gắn mác quy hoạch chính thức", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, quy hoạch gồm nhiều cấp độ, từ quy hoạch chung (nghiên cứu ở các tỷ lệ lớn như 1/25.000, 1/10.000) đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các dự án. Trong quá trình lập quy hoạch, có thể xuất hiện nhiều phương án khác nhau.

Dự kiến đến tháng 12/2026, hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào các hệ thống dùng chung. Thông tin quy hoạch sẽ được đăng tải công khai trên các nền tảng của thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Người dân có thể tra cứu một cách chính xác và hoàn toàn miễn phí.

Trước tình trạng nhiễu loạn thông tin, UBND thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Cơ quan Công an phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, bóc gỡ các trang web thu tiền xem quy hoạch trái phép.

Hành vi này được xác định là phát tán thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và thị trường bất động sản đô thị. Căn cứ theo quy định tại điểm n khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu thu tiền dựa trên thông tin giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự để xử lý nghiêm theo quy định.