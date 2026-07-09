Hà Nội mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2026

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Với quy mô gần 8,9 triệu người, Hà Nội sở hữu nguồn nhân lực trẻ dồi dào, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, Thủ đô cũng đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết về duy trì mức sinh thay thế, cân bằng cơ cấu và chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung trao cờ cho đoàn thanh niên diễu hành - cổ động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung, Hà Nội luôn xác định thanh niên là lực lượng quyết định tương lai dân số, có trách nhiệm với việc duy trì mức sinh hợp lý của Thủ đô trong việc đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức, đặc biệt hướng tới nhóm nam, nữ thanh niên – lực lượng sẽ quyết định xu hướng sinh của thành phố trong những năm tới.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, công tác dân số và phát triển của Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 90,3%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,2%; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 87,9%; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 57,3%; tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức 112,7 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 87,9%.

Ông Trần Văn Chung nhấn mạnh, thời gian tới, Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi, phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội và các hoạt động truyền thông nâng cao chất lượng dân số tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Hà Nội đã ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Luật Dân số; Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030; triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng cao thể lực, tầm vóc thanh niên Thủ đô và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dân số.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, công tác dân số của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Quốc hội đã thông qua Luật Dân số với tỷ lệ đồng thuận rất cao, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác dân số trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã được phê duyệt, tạo nguồn lực quan trọng để triển khai hiệu quả các chính sách dân số trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Lê Thanh Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như: mức sinh thấp kéo dài ở nhiều khu vực; mất cân bằng giới tính khi sinh; tốc độ già hóa dân số nhanh; và chất lượng dân số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong đó, mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến quy mô và cơ cấu dân số trong tương lai, ảnh hưởng sâu sắc đến nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong khi đó, các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn…

Theo Cục trưởng Cục Dân số, năm 2026, Ngày Dân số thế giới có chủ đề: "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Đây là thông điệp rất ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với lực lượng thanh niên đông đảo, năng động và giàu tiềm năng.

Vì vậy, ông Lê Thanh Dũng mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; quan tâm đến sức khỏe sinh sản; xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng; sinh con có trách nhiệm và nuôi dạy con tốt.

Đồng thời, thanh niên cần tích cực học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn xe diễu hành, cổ động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7.

Để thực hiện hiệu quả công tác dân số trong thời gian tới, người đứng đầu ngành Dân số đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Luật Dân số, Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 149-KL/TW; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo công tác dân số các cấp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm nguồn lực để triển khai đồng bộ các chính sách dân số trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội để góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân số trong thời gian tới.

Mai Anh