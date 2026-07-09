Người phụ nữ hạnh phúc đón con từ chiếc phôi cuối cùng, khép lại hành trình 5 năm tìm con

Hành trình 5 năm tìm con với nhiều lần thất bại

Đầu tháng 7, bé trai nặng 3,5 kg cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khép lại hành trình 5 năm tìm con của vợ chồng chị My, tưởng chừng phải dừng lại bằng quyết định xin trứng.

Kết hôn năm 2018, vợ chồng chị My chưa có kế hoạch sinh con nên tránh thai bằng cách canh chu kỳ kinh nguyệt. Một năm sau, trước sự mong ngóng của hai bên gia đình, anh chị quyết định thả tự nhiên nhưng không có tin vui.

Sau ba năm chờ đợi không kết quả, vợ chồng chị thăm khám và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện ở TP.HCM. Chu kỳ đầu tiên tạo được 4 phôi ngày 3 nhưng hai lần chuyển phôi đều thất bại.

Những lần điều trị sau, khi dự trữ buồng trứng (AMH) giảm còn 1,5 ng/mL, chị phải gom trứng qua hai chu kỳ mới tạo được 2 phôi ngày 6. Lần chuyển phôi này giúp chị đậu song thai nhưng sảy thai ở tuần thứ 9.

Sau nhiều lần thất bại, bác sĩ từng khuyên anh chị tìm người xin trứng để tăng cơ hội mang thai. Tuy nhiên, vợ chồng chị vẫn quyết tâm có con bằng chính trứng của mình.

Chị My hạnh phúc đón con chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: BVCC

Phát hiện thêm bệnh lý ảnh hưởng khả năng mang thai

Khi đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM), chỉ số AMH của chị My chỉ còn 1,31 ng/mL.

Các bác sĩ cũng phát hiện chị mắc adenomyosis (lạc nội mạc trong cơ tử cung) - bệnh lý có thể làm giảm khả năng thụ thai, tăng nguy cơ thất bại chuyển phôi và sảy thai sớm.

BS.CKI Trưởng đơn vị Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – Quận 8 đánh giá chị vẫn còn cơ hội mang thai bằng chính noãn của mình, chưa cần xin trứng. Tuy nhiên, ở độ tuổi của hai vợ chồng, nguy cơ tạo phôi bất thường nhiễm sắc thể tăng cao. Vì vậy, chị được tư vấn gom trứng sớm và thực hiện sàng lọc phôi tiền làm tổ nhằm tăng cơ hội đậu thai, đồng thời giảm nguy cơ sảy thai.

Qua hai chu kỳ gom trứng, bác sĩ thu được 15 trứng và tạo được 6 phôi ngày 3. Các phôi tiếp tục được nuôi bằng hệ thống Time-lapse tích hợp AI để lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ cao nhất.

Hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép theo dõi liên tục quá trình phát triển của phôi mà không cần đưa phôi ra ngoài môi trường nuôi cấy, qua đó hạn chế tác động đến chất lượng phôi.

Kết quả, chị My có 1 phôi ngày 5 loại 3 và 1 phôi ngày 6 loại 3. Cả hai phôi đều không đủ điều kiện để sinh thiết sàng lọc phôi tiền làm tổ.

Chiếc phôi cuối cùng mang lại kỳ tích

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ tiến hành nội soi buồng tử cung và phát hiện chị My bị viêm nội mạc tử cung mạn tính.

Theo bác sĩ, tình trạng viêm kéo dài làm thay đổi môi trường nội mạc tử cung, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận phôi, làm tổ hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai sớm.

“Ngoài chất lượng phôi, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các lần chuyển phôi thất bại trước đó của chị My”, bác sĩ Thảo cho biết và chỉ định điều trị viêm trong hai tuần.

Sau khi tình trạng viêm được cải thiện và nội mạc tử cung đạt yêu cầu, bác sĩ tiến hành chuyển phôi ngày 5. Tuy nhiên, phôi không làm tổ.

Hy vọng của vợ chồng chị My gần như chạm đáy khi họ chỉ còn duy nhất một phôi ngày 6 loại 3 - chiếc phôi có tiên lượng thấp hơn. Sau nhiều lần chuyển phôi không thành công và một lần mất con, anh chị gần như không còn dám hy vọng.

Được bác sĩ động viên, vợ chồng chị quyết định chuyển chiếc phôi cuối cùng. Lần này, chị My đậu thai.

Suốt thai kỳ, anh chị tuân thủ đầy đủ các mốc khám thai với sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Đến tuần thai thứ 40, chị sinh một bé trai khỏe mạnh nặng 3,5 kg.

Không nên bỏ lỡ thời gian vàng điều trị vô sinh hiếm muộn

Theo bác sĩ Thảo, phụ nữ trên 35 tuổi hoặc có tiền sử sảy thai, thất bại IVF nhiều lần nên chủ động thăm khám sớm để được đánh giá toàn diện nguyên nhân và lựa chọn phác đồ phù hợp, tránh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Tại IVF Tâm Anh, các bác sĩ luôn ưu tiên xây dựng phác đồ cá thể hóa, tận dụng tối đa cơ hội mang thai bằng trứng và tinh trùng tự thân cho từng cặp vợ chồng. Chỉ khi khả năng thành công quá thấp hoặc không còn lựa chọn nào khác, bác sĩ mới cân nhắc các phương án hỗ trợ sinh sản khác như xin noãn hoặc xin tinh trùng.

Nhận xét biên tập: Tôi giữ nguyên toàn bộ số liệu AMH, số lượng trứng, số phôi, các lần IVF thất bại, chẩn đoán adenomyosis, viêm nội mạc tử cung mạn tính và các phát ngôn chuyên môn của bác sĩ; chỉ điều chỉnh cấu trúc bài và cách dẫn dắt để câu chuyện rõ hơn, không bổ sung bất kỳ chi tiết suy luận nào ngoài nội dung gốc.